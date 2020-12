Ascolti tv 15 dicembre digital e pay: Borghese cresce su SkyUno, gli Inzaghi pari su Dazn. Due alternative Rai in vetta tra le ‘altre’

Ascolti tv pay: bene 4 Ristoranti su SkyUno con la scelta del miglior ristorante per biker in Ciociaria

Calcio della Serie A protagonista martedì 15 dicembre, con il turno infrasettimanale alla fase dell’avvio con due partite non stravolgenti. Il match delle 18.30 su Sky, Udinese-Crotone, finito zero a zero, ha conseguito 319mila spettatori e l’1,5% di share; alla sera sul 209 di Dazn Benevento-Lazio, con Simone e Filippo Inzaghi che hanno pareggiato uno a uno, ha avuto 356mila spettatori e l’1,3%. Inoltre in prima serata su SkyUno la seconda puntata della nuova edizione di 4Ristoranti, con Alessandro Borghese alla conduzioneha avuto 222mila spettatori di flusso e lo 0,81% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Rai4 davanti a Rai Premium

In prima serata. Su Rai4 S.W.A.T. 494mila spettatori e 2%. Su Rai Premium Sognando Manhattan 408mila spettatori e l’1,6%. Su Nove Revenant-Redivivo 393mila e 1,8%. Su Tv8 Natale fuori città 371mila e 1,5%. Su Iris E’ una sporca faccenda tenete Parker 361mila e 1,45%. Su Rai Movie Il professor Cenerentolo 333mila spettatori e l’1,3%. Su Cine34 La fidanzata di papà 241mila e 0,94%. Su 20 Insurgent a 239mila e 0,95%. Su Real Time Matrimonio a prima vista Usa 211mila spettatori e 0,8%, su La5 GF Vip 151mila spettatori e 0,8%. Su TopCrime Forever 148mila spettatori e 0,54%,

In access. Su Tv8 Guess my age a 541mila e 2%. Su Nove Deal with it ha raccolto 507mila spettatori e 1,9%. Nel preserale. Su Nove Little big Italy a 335mila e 1,6%, su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 257mila spettatori con l’1,1%. La mattina su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 38mila spettatori e 0,6%. Ogni Mattina dopo il Tg 94mila e 0,6%. Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 154mila spettatori con l’1,1%. In seconda su Tv8 Un Natale per ricominciare 177mila e 1,4%. Su Nove Hitman-L’assassino 162mila spettatori e 2,9%

Emanuele Bruno

(Nella foto ieri 4 Ristoranti)