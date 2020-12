Ascolti tv analisi 15 dicembre: Montalbano riemerge, Aquaman non s’inabissa, il Collegio chiude in festa. Super Floris senza Giordano

Ascolti tv talk e scalette: alla Berlinguer non bastano Meloni e Renzi. Il pubblico sceglie Floris che ha Boccia, che prefigura misure restrittive che, molto probabilmente, riguarderanno soprattutto Natale, Santo Stefano e Capodanno

Il Commissario di Vigata in replica è tornato a vincere facile. Alle prese con Barcellona-Juventus la saga di Andrea Camilleri aveva per una volta perso la sfida televisiva. Ieri con Una voce di Notte, Luca Zingaretti e company hanno avuto 4,566 milioni e 18,8% di share, migliorando di quasi 4 punti il bilancio della settimana precedente. Sull’altra ammiraglia la prima tv di Aquaman, con Jason Momoa protagonista si è fermata a 2,585 milioni di spettatori ed il 12,8%, quanto basta per sopravanzare il docureality più vivace e trendy di questa stagione tv.

Il Collegio riguadagna due punti ma rimane al terzo posto con la puntata finale

Il Collegio, che in questa edizione era ambientato nel 1992 e utilizzava una bella scuola di Anagni come contesto, ha proposto l’ultima puntata. Il docureality di Rai2 che sette giorni prima alle prese con la Champions League aveva riscosso 2,241 milioni di spettatori e il 9,4% di share, ha riconvocato tutti i soliti fedeli arrivando a quota 2,529 e 11,2%, battendo nettamente una puntata de Le Iene in ripresa a quota 1,527 milioni di spettatori e 8,3% dopo l’apertura dalle 21.17 alle 21.44 a 1,510 milioni e il 5.5% (1,4 milioni di spettatori e il 7,2% sette giorni prima con la concorrenza interna forte del calcio della Champions League su Canale 5 il bilancio della trasmissione). In una serata caratterizzata ancora da un focus su vaccini, governo in discussione, pandemia mortifera, inasprimento probabile dei vincoli nel clou delle feste, sono stati due e non tre i talk d’informazione a schierarsi in campo, con Mario Giordano già in ferie. La proposta di Bianca Berlinguer è stata imperniata sui passaggi di Giorgia Meloni e Matteo Renzi, mentre quella di Giovanni Floris su quelli di Francesco Boccia, Pierpaolo Sileri e Pierluigi Bersani.

Ha vinto un po’ più largamente del solito la trasmissione de La7, che ha pareggiato per ascolti con Italia1. DiMartedì ha ospitato, quindi, Francesco Boccia, Marco Travaglio, Diego Della Valle, Pierluigi Bersani, Pierpaolo Sileri, Bruno Vespa, Daria Bignardi, Antonio Polito, Barbara Gallavotti, Piercamillo Davigo, Pietro Senaldi, Alessandro Barbano, Myrta Merlino, Alessandro Sallusti, Marianna Aprile, Carlo Cottarelli, Ferruccio De Bortoli, Nando Pagnoncelli, Luigi Contu, Emma Bonino. Così conformato il programma ha conseguito 1,527 milioni di spettatori e il 6,5%, con un progresso di oltre due punti rispetto alla settimana prima. Su Rai Tre a #Cartabianca sono appunto passati Agostino Miozzo, Giorgia Meloni, Lucia Annunziata, Matteo Renzi, Matteo Bassetti, Michele Mirabella, Mariolina Sattanino, Roberto Saviano, Enrico Lucci. Così assestato il talk ha riscosso 1,123 milioni di spettatori ed il 4,9%. In coda è arrivata Rete4 con L’amore non va in vacanza, ma con un onesto 1 milione e 4,5%. A fare la differenza, così, per la rete diretta da Sebastiano Lombardi, è stato il super risultato raggiunto da La7 senza la concorrenza del programma omogeneo.

Le altre partite di giornata. Amadeus, Insinna, Panicucci, Palombelli day time, Paradiso, Uomini e donne in evidenza

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,191 milioni e 19,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,636 milioni di spettatori e 17%. Su Rai3 Che succ3de 1,083 milioni di spettatori con il 4,2%, Un Posto al Sole 1,757 milioni di spettatori con il 6,5%. Su Italia1 Csi 1,189 milioni di spettatori con il 4,5%. Su La7 Otto e mezzo a 2,059 milioni di spettatori e 7,6% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1,331 milioni di spettatori e 5% di share e poi 1,329 milioni e 4,9%. Su Rai2 Tg2 Post, pur risucchiato da Il Collegio ha raccolto 1,2 milioni di spettatori e il 4,4% di share.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,323 milioni e 18,7% e 5,133 milioni e 23,7%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,452 milioni di spettatori e 14% e 3,728 milioni e 17,6%. Su Rai3 TGR 3,431 milioni di spettatori con il 15,2%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 11,8% e 17%; Storie Italiane al 15,7% e al 13,1%. Su Canale5 Mattino Cinque al 16,7%, 16,9% e 14%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,4% Su Rai3 Agorà 8,7%, Mi Manda Rai3 6,1%. Su La7 Omnibus 3,7%, Coffee Break al 3,8%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 13,4% di share. Su Canale 5 Forum al 16,9%. Su Rai2 I fatti vostri 7,2% e 7,9%. Su Italia1 Sport Mediaset a 7,3%. Su Rai3 Elisir a 8,1%, Quante Storie 6,5%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 2%, nella prima parte e 1,7% nella seconda parte, La Signora in Giallo 4%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,6% nella prima parte e 4,3% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 12,7%; Paradiso delle Signore 17,3%. La vita in diretta 16,5%. Su Canale5 Beautiful 17,4%, Una Vita 17,5% di share, Uomini e donne 23,6%, Amici 18,6%, GFVIP al 17,5%, Il Segreto al 16,8%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 15,4% nella prima parte, 15,4% nella seconda parte e 12,8% nella terza parte corta.

Su Rai2 Ore 14 3%, Detto fatto 4,6%. Su Italia1 I Simpson 6,3%, 6,7% e 5,4%. Su Rai3 Geo a 8,5% e 12,9% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,3%. Su La7 Tagadà 3%.

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 11,4% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 8%. Su Rai2 Voice Anatomy 3,2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 5,6%. Su Italia1 Amici 7,5%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,129 milioni e 24,7%; Tg5 a 5,145 milioni e 20,4%; TgLa7 1,4 milioni e 5,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di DiMartedì)