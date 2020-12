Ascolti tv 14 dicembre digital e pay: Cops e l’urna europea accendono Sky. Tra le free vince La5 rosa christmas

Su SkyCinema Bisio e company allo 0,85% con l’ascolto di flusso. Tra le native digitali free in prime time: Su La5 Miracoli a Natale 535mila e 2,2%. Su Nove Svalvolati on the road 458mila e 1,95%. Su Rai4 Assassins Creed 456mila e 1,7%; su Iris Storia di Josey 380mila e 1,6%. Sul 20 Space Jam 366mila e 1,41%.

Ascolti Tv sport, bene i sorteggi delle Coppe nella fascia a cavallo dell’ora di pranzo. Più spettatori per l’Europa League

C’era il calcio, ma stavolta soprattutto con i sorteggi delle grandi coppe europee lunedì 14 dicembre. Al mattino su Sky il sorteggio della Champions League, a partire dalle ore 12.00 ha avuto 156mila spettatori e l’1,5% di share; quello dell’Europa League un ora dopo a 220mila spettatori e 1,4%. Sulla pay, inoltre, su SkyCinemaUno Cops-Una banda di poliziotti a 454mila spettatori complessivi e 0,85%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince La5 davanti a Nove

In prima serata. Su La5 Miracoli a Natale 535mila spettatori e 2,16%. Su Nove Svalvolati on the road ha conseguito 458mila spettatori e 1,95%. Su Rai4 Assassins Creed a 456mila spettatori e 1,72%; su Iris Storia di Josey a 380mila e 1,62%. Sul 20 Space Jam 366mila e 1,41%. Su Cine34 I Laureati 310mila spettatori e 1,23%. Su Rai Movie Indio Black a 307mila spettatori e 1,2%. Su Tv8 Lo Hobbit Cinque Armate ha conquistato 285mila spettatori e 1,4%. Su Rai Premium Una pallottola nel cuore 281mila spettatori e 1,11%. Su Real Time Vite al Limite ha raccolto 237mila spettatori e 0,94%. Su TopCrime Csi New York 176mila spettatori e 0,64%.

Nella altre fasce: Guess my age vince di poco, male la Volpe

In access su Tv8 Guess my age a 545mila e 2%. Su Nove Deal with it ha raccolto 540mila spettatori e 2%. Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 280mila spettatori con l’1,2%. La mattina. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 60mila spettatori e 1%. Ogni Mattina dopo il tg 67mila e 0,50%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 133mila spettatori e 0,9%. In seconda serata su Nove Breakdown-La trappola 182mila e 1,8%; su Tv8 Conan The Barbarian 51 mila e 0,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Cops)