Ascolti tv analisi 13 dicembre: più zone gialle e cala di botto il pubblico. Brave Ragazze domina, D’Urso sprinta in sovrapposizione su Fazio. Boom Juve pay nel preserale

Più libertà d’azione e pubblico in calo rispetto a sette giorni prima davanti alla tv: un milione di spettatori in meno nell’intera giornata. Buona prestazione della pellicola in prima tv su Rai1, Brave Ragazze, che lascia a distanza i tre talk. Nel periodo in sovrapposizione Barbara D’Urso batte di poco Fabio Fazio se non si considera il tavolo, più ampiamente se si computa anche la parte ‘notturna’ del programma della terza rete.

In day time ascolti più frammentati con due milioni di spettatori in meno davanti ai teleschermi tra le 12 e le 18. Bene la Formula 1 live su Tv8

Il calcio della Serie A e la Formula Uno (all’ultimo Gran Premio) rompevano il predominio dei contenitori pomeridiani, in una domenica tv, quella del 13 dicembre, televisivamente meno ‘vista’ delle precedenti dopo l’allentamento delle limitazioni pandemiche. Il pubblico è calato – rispetto alla domenica precedente, di 1 milione nell’intera giornata (12,5 milioni ieri secondo le stime di Studio Frasi) e di due milioni tra mezzogiorno e le 18.00 (17 milioni ieri secondo le stime di Studio Frasi), momento clou per le gite in centro e le compere ‘libere’.

In prima serata si è confermata la leadership di Rai1. Le Brave ragazze del film di Michela Andreozzi hanno avuto 3,554 milioni di spettatori ed il 15,4% staccando chiaramente i tre talk, abbastanza stabili sulle proprie prestazioni stagionali.

Su Rai3 Che Tempo che fa – schierando nella formazione di base Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano e Roberto Saviano – ha avuto tra gli ospiti Stefano Patuanelli, Domenico Arcuri, Vincenzo De Luca, Roberto Burioni, Paola Deffendi e Claudio Regeni, Pierfrancesco Favino e Rocco Papaleo, Zucchero Fornaciari e Marco Travaglio. Il programma ha riscosso 2,544 milioni di spettatori e 9,9% di share nella prima parte (la settimana scorsa aveva avuto 2490 milioni di spettatori e il 9,2%) e nella fase de Il Tavolo 1,216 milioni di spettatori e il 7,2% (1,355 milioni e 7,2% sette giorni prima). L’apertura del programma ha avuto 1,693 milioni di spettatori ed il 6,4% (sette giorni prima 1,688 milioni di spettatori ed il 6,6%).

Su Canale 5 Live-Non è la D’Urso ha proposto Luigi Di Maio, ma poi le vicende di Diego Maradona con in studio Diego Maradona Jr e Cristiana Sinagra e in collegamento l’infermiera argentina che ha seguito il campione malato, e poi ha avuto tra i contenuti Paolo Brosio a Maria Laura De Vitis alla macchina della verità, Francesco Oppini con i genitori Alba Parietti e Franco Oppini e tanti altri ingredienti pop. Barbara D’Urso ha riscosso 2,234 milioni ed il 13,8% di share tra le 21.49 e le 25.25, dopo l’apertura a 2,355 milioni e 8,8% (sette giorni prima 2,320 milioni ed il 12,9% di share, dopo l’apertura a 2,472 milioni e 8,9%).

D’Urso contro Fazio, sovrapposizione

Detto che va considerato come la prestazione di Fazio sulla terza rete Rai ‘’pesi’ di più di quella della D’Urso sull’ammiraglia Mediaset, vale la pena registrare come si sia mosso realmente il pubblico tra queste due opzioni nei periodi in sovrapposizione. Tra le 21.18 e le 22.56 ha vinto di misura Live non è la D’Urso (a quota 2,585 milioni e 10,2%), con Che tempo che fa a 2,439 milioni e 9,6%. Se si considera invece pure il Tavolo il vantaggio di Canale 5 è più ampio: 2,544 milioni e l’11,5%, contro 1,945 milioni di spettatori e 8,8% della trasmissione della terza rete.

Su La7 Non è L’Arena ha ospitato Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Bruno Vespa, Maria Rita Gismondo, Consuelo Locati, Floriana Bulfon, Tommaso Cerno, Luigi De Magistris, Ruggero Razza, Daniele Leali, Nunzia De Girolamo, Stefania Andreoli, Giulia Napolitano, Luca Telese e Annamaria Bernardini De Pace. Massimo Giletti ha parlato di Ranieri Guerra e del piano pandemico nazionale, dei morti di Bergamo e quindi della situazione di Campania e Sicilia, del caso Genovese, raccogliendo 1,541 milioni di spettatori e il 5,9% di share nella prima parte e 989mila spettatori e 6,8% di share nella seconda parte (sette giorni prima 1,475 milioni e 5,4% di share nella prima parte e 1,074 milioni di spettatori e 6,7% di share nella seconda parte).

Un capitolo a parte sono stati i film ed i telefilm ed il calcio. E’ andata discretamente Italia 1: Batman Begins ha incassato 1,5 milioni di spettatori e il 6,7% di share. Appena più indietro hanno corso i telefilm di Rai2 (Ncis Los Angeles 1,341 milioni e 5% di share e Ncis New Orleans 1,280 milioni e 5,1% di share), mentre ha fatto meglio della seconda rete Milan-Parma su Sky (1,360 milioni e 5,2%). Molto male stavolta ha fatto il film di Rete 4, Una famiglia perfetta (533mila e 2,4%), battuto pure dal film di Iris (I Dieci Comandamenti a 613mila e 3,8%).

Le altre partite della giornata. Juve boom in preserale



Al mattino su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha inanellato 13,4% di share nella presentazione, 18,1% prima parte e 23,4% nella seconda e 19,1% nella terza, A Sua Immagine 18,1% con la Santa Messa 20,2%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 18,4%, la Santa Messa 11,7%.

A mezzodì su Rai1 l’Angelus 21,3% e Concerto di Natale al Senato 13,8%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 9,2% e Melaverde 15,1% di share.

In day time, al pomeriggio: su Rai1 per Domenica In 15,9% e 16%; su Canale 5 dopo le soap per Domenica Live 14,2%. Su Rai2 Quelli che il calcio in crescita a 5,1% e 6,6%; su Rai3 per Mezz’Ora in più 8,3%, poi Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà 7% e 5,5%; Kilimangiaro al 6,2% e al 9,9%. Su La7 L’aria di Domenica 1,8% e 1,5% di share. Su TV8 la Formula1 in diretta a 1,3 milioni e 7,3%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 15,6% e L’Eredità a 19,8%. Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 11,7% e 15%. Su Sky 1,6 milioni e 7,5%.

In access su Rai1 Soliti Ignoti 17,9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 12,4%. Su Italia1 CSI 4%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 4,2% e 4,3%.

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 4,1%. Su Rai2 La Domenica Sportiva 7,9% e L’Altra Ds al 4,1%. Su Italia1 Pressing Serie A 6,8% e 6% di share. Su Rai 3 Tg3 – Mondo 4,6%.

Le news delle 20.00: Tg1 a 6,170 milioni e 24,2%; Tg5 a 4,887 milioni e 19%; TgLa7 a 1,052 milioni e 4,1%.

Inoltre alle 13.30 Tg1 a 4,4 milioni e 22,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Che tempo che fa)