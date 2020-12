Ecco quel che resta di Miss Italia

Miss Italia senza tv: finale in streaming

Il Mattino, pagina 14.

«Ho voluto fare Miss Italia comunque, anche in questo brutto anno, perché bisogna continuare a sognare. Abbiamo rispettato tutte le regole per garantire la sicurezza delle ragazze, ma non andranno con la mascherina davanti alla giuria, devono poter mostrare il viso. Tutte hanno fatto i test per il Covid-19. Inoltre, ho evitato di farle sfilare in costume da bagno per non scoprirle troppo. Indosseranno top, leggings e sneakers nella prima uscita e gli abiti da sera nella seconda. La fascia con il nome della regione italiana che rappresentano invece che il tipico numero».

Patrizia Mirigliani, patron dello storico concorso italiano di bellezza, non molla neppure davanti all’emergenza coronavirus: oggi lo streaming sulle pagine social del concorso, conduce Alessandro Greco, Paolo Conticini presidente della giuria che valuterà le 23 ragazze, ognuna con la propria storia e con la propria bellezza.

(Nella foto Miss Italia)