Ascolti Tv 12 dicembre: Hunziker incorona Eki e doppia la Festa di Natale Telethon. Poi Clooney su Italia1. Rai1 vs Rai3?

Su Canale la finale di All Together Now vinta da Eki a 3,784 milioni ed il 18,7%. Su Rai1 la Festa di Natale benefica con la staffetta tra conduttori a soli 1,9 milioni e 9,8%. Tomorrowland su Italia1 a 1,865 milioni e 8,2%. Non solo il ‘caso Corona’, atteso su Rai1: ieri strano coordinamento delle reti pubbliche; comunque Rai2 è cresciuta.

Ascolti, trend: Cologno vince con la finale del talent del muro. Tv pubblica ‘troppo’ benefica: Coletta prenatalizio con Telethon che si ‘scontra’ con Di Mare pro teatro con Massini e Delogu.

C’era il calcio della Seria A, con Lazio-Verona su Dazn ed il 209 di Sky alla sera. La sfida di sabato 12 dicembre in prima serata è stata quella tra uno speciale di Rai1 dedicato a Telethon e la puntata finale di All Together Now su Canale5. Inedita anche la presenza di Ricomincio da Rai3 sulla terza rete, in una griglia poi occupata anche da film e i telefilm di Rai2.

Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel.

Su Canale 5 All Together Now– La musica è cambiata con Michelle Hunziker a condurre,tra i coach J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, con Eki che si è aggiudicato la finale dei talenti giudicati anche da un muro di addetti ai lavori dello spettacolo, ha avuto 3,784 milioni di spettatori con uno share del 18,7%.

Su Rai1 – in onda dalle 20.45 – lo show speciale per Telethon, Festa di Natale, con Paolo Belli sempre sul palco e tra i protagonisti della serata Serena Rossi, Gigi D’Alessio, Nek, Rocio Munoz Morales, Paola Cortellesi, Enrico Ruggeri, Antonella Clerici, Serena Bortone, Flavio Insinna, Eleonora Daniele, Vittoria Puccini, Luca Zingaretti, Giancarlo Giannini, Cristiana Capotondi, ha conquistato 1,9 milioni e 9,8%.

Su Italia1 la pellicola Tomorrowland – Il mondo di domani, con George Clooney, Britt Robertson, ha avuto 1,865 milioni di spettatori ed uno share del 8,2%.

Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: S.W.A.T a 1,641 milioni ed il 6,2%; Criminal Minds a 1,440 milioni ed il 5,7%.

Su Rai3 Ricomincio da Rai3, con Andrea Delogu e Stefano Massini a dare spazio teatrale a spettacoli e attori fermi per Covid, ha riscosso 1,162 milioni di spettatori con il 5,2% di share.

Su Rete4 la pellicola drammatica Kidnap, con Halle Berry, Lew Temple, Dana Gourrier, Malea Rose, ha portato a casa 1,259 milioni di spettatori ed il 5,1%.

Su La7 il titolo cult The Aviator, con Leonardo Di Caprio, Cate Blanchett, Alec Baldwin, ha conseguito 439mila spettatori con uno share del 2,1%.

Emanuele Bruno

(nella foto il momento clou di Alla Together Now)