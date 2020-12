Ascolti tv 11 dicembre: Senior battono VIP (Clerici 4,3 milioni e 19%, Signorini 3,2 milioni e 17,3%). Poi l’ultimo Crozza e Giacobbo

Clerici migliora, il reality deella casa perde Selvaggia Roma ma si rinforza con tre nuovi famosi. In pausa Titolo quinto, saluta Crozza.

La morte di Paolo Rossi, l’intervista a El Pais di Matteo Renzi, oltre che la pandemia erano tra gli elementi chiave del racconto televisivo di venerdì 11 dicembre. Contro Antonella Clerici nella prima serata di Rai1 con la terza puntata di The Voice Senior è tornato Alfonso Signorini con il Grande Fratello Vip (ieri è uscita dalla casa Selvaggia Roma, ma sono entrati Filippo Nardi, Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet), mentre al posto di Titolo Quinto, in pausa, Rai3 ha trasmesso il film La Caduta ed una pellicola fresca, Troppa Grazia, ha trasmesso anche Rai2. Frizzante e pieno di spunti, inoltre, è stato il confronto tra Maurizio Crozza, Diego Bianchi, Roberto Giacobbo, Gianluigi Nuzzi, vinto ancora da Nove.

Ecco la graduatoria. Crescono gli ascolti di Antonella Clerici, calano leggermente quelli di Signorini, stabile terzo Fratelli di Crozza, davanti a Giacobbo e Rohrwacher. Rai3 riaccesa dal film, Nuzzi e Signorini in media

Su Rai1 The Voice Senior, lo spin off over 60 del talent show fin qui in onda su Rai2, con Antonella Clerici alla conduzione e i coach Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino, ha conquistato 4,3 milioni e 19% tra le 21.38 e le 24.14 (4,189 milioni di spettatori con il 19,8% di share sette giorni prima).

Su Canale 5 la nuova puntata de Il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini alla conduzione e Pupo e Antonella Elia in supporto, ha avuto 3,2 milioni e 17,3% tra le 21.49 e le 25.18 (3,369 milioni e 18,52% sette giorni prima).

Su Nove l’ultima puntata stagionale di Fratelli di Crozza a 1,552 milioni e 5,7% di share (a 1,5 milioni e 5,8% di share sette giorni prima).

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine con Roberto Giacobbo alla conduzione ha avuto il riscontro di 1,267 milioni di spettatori e 5,8% (venerdì scorso a 1,2 milioni spettatori e 5,65%).

Su Rai2 per il film italiano Troppa Grazia, con Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston e Valerio Mastandrea, 1,240 milioni e 4,8% di share.

Su Rete4 Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alle prese con tanti casi drammatici, ha totalizzato 1,127 milioni di spettatori con il 5,4% di share (1,095 milioni di spettatori con il 5,4% di share sette giorni prima).

Su Rai3 il film La Caduta-Gli ultimi giorni di Hitler, con Bruno Ganz e Alexandra Maria Lara, ha raccolto 1,066 milioni e 4,4%.

Su La7 Propaganda Live, con Diego Bianchi alla conduzione, ha portato a casa 1,058 milioni di spettatori con uno share del 5,3% (1,088 milioni di spettatori con uno share del 5,4% sette giorni prima).

Su Real Time la prima puntata di Junior Bake Off 6, con Flavio Montrucchio e Alessia Mancini alla conduzione, 514mila spettatori con l’1,9%.