Ascolti tv 8 dicembre digital e pay: in luce Borghese, Juve, Lazio, i film d’amore e di Natale di Tv8 (che non fanno rimpiangere la Volpe)

Ascolti tv pay: bene 4 Ristoranti su SkyUno con la ricerca del miglior ristorante con delivery a Milano

Calcio europeo protagonista martedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata. Il match clou di Champions League, Barcellona-Juventus, vinto dai bianconeri per tre a zero, ha conseguito 6,2 milioni e 22,1% sull’ammiraglia di Cologno e 1,375 milioni e 4,9% su Sky. Il bilancio complessivo è stato quindi di circa 7,6 milioni ed il 27%. Alle ore 21.00, inoltre il complesso delle partite su Sky ha avuto 1,675milioni di spettatori ed il 5,9% di share.

Il confronto più naturale, in questa stagione, tra gli ascolti della partita di ieri e quelli di altri match, è quello che si può fare con il bilancio della partita di andata di mercoledì 28 ottobre. Juventus-Barcellona era arrivata a quasi 7,7 milioni ed il 28,4% tra Canale 5 e Sky, con la vittoria dei blaugrana per due a zero che su Canale 5 aveva riscosso 6,173 milioni di spettatori ed il 23%.

Nella fascia delle 18.55, inoltre, ieri Lazio-Brugge, finita 2 a 2 e la qualificazione dei biancocelesti, ha conseguito 684mila spettatori ed il 2,6%; il complesso della partite trasmesse nella fascia è arrivato 917mila spettatori con il 3,5%.

Inoltre in prima serata su SkyUno la prima puntata della nuova edizione di 4Ristoranti ha avuto 200mila spettatori di flusso e lo 0,7% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8, che senza produzioni va molto più forte nel day time nella giornata di festa

In prima serata su Tv8 Un Natale con amore 652mila e 2,4%. Su Nove Breakdown 451mila e 1,7%. Su Rai Movie Appuntamento al parco 445mila spettatori e l’1,61%. Su Rai Premium La piccola grande voce 439mila spettatori e l’1,58%. Su 20 Divergent a 416mila e 1,64%. Su Rai4 La settima musa 384mila spettatori e 1,42%. su Real Time Matrimonio a prima vista Usa 325mila spettatori e 1,14%. Su Cine34 Io Loro e Lara 286mila e 1,05%. Su Rai5 Captain Fantastic 267mila spettatori e 1%.Su Iris La stella di latta a 263mila e 1%. Su TopCrime Forever 188mila spettatori e 0,65%, su La5 GF Vip 170mila spettatori e 0,8%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 536mila e 1,9%. Su Nove Deal with it ha raccolto 460mila spettatori e 1,6%. Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 338mila spettatori con l’1,3%. Su Nove Little big Italy a 334mila e 1,4%. La mattina su Tv8 Un amore sulla neve ha raccolto 192mila spettatori e 2,4%. Il Natale della porta accanto 251mila e 2,3%. Tg8 (ore 12.00/12.32) 131mila spettatori e 0,9%.

Al pomeriggio su Tv8 Incidente d’amore 531mila spettatori e 2,9%; Il Natale dei cuccioli 561mila spettatori e 3,4%; Vite da Copertina 270mila spettatori con l’1,5%. In seconda su Tv8 Amnesia d’amore 304mila e 2,4%. Su Nove A letto con il nemico 138mila spettatori e 1,2%

Emanuele Bruno

(Nella foto 4 Ristoranti)