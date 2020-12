Simona Ventura torna con un game show

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: la conduttrice sarà in primavera su Rai2 alla conduzione del format americano “The Game of Games”.

Il ritorno di Supersimo

Novella 2000, pagina 92.

Tutto pronto per il ritorno tv di Simona Ventura. Dopo l’esperienza non proprio esaltante di Settimana Ventura, la conduttrice originaria di Chivasso sarà di nuovo alla testa di un programma tutto suo, che il direttore di Rai2 (come lei stessa spiegava a TV Talk) le avrebbe cucito addosso. Si tratta del game show dal titolo The Game of Games, format americano portato alla ribalta da Ellen DeGeneres e incentrato su una serie di prove che gli sfidanti dovranno superare.

È da Le Tre Scimmiette (2005) che Simona non conduce una trasmissione di questo genere, e le aspettative sono molto alte. Come alta è la sua eccitazione, ostentata già qualche giorno fa via Instagram: «Mai niente e nessuno potrà togliermi l’entusiasmo per la partenza di un nuovo progetto», ha commentato coi follower. Partenza prevista in primavera 2021, e che l’Auditel gliela mandi buona!

(Nella foto Simona Ventura)