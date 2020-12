Ascolti tv 7 dicembre analisi: Vite in fuga finisce bene ma forse non continua. Gregoraci lascia Signorini, Report ‘sbaglia’ scaletta e va sotto media

Un trend di sostanziale miglioramento per la fiction Vite in fuga, in risalita fino al finale felice di ieri sera, che – come i meter - non preclude l'idea di una nuova edizione ma non la suggerisce; fa bene anche il GfVip che ieri ha visto uscire la ex moglie di Briatore. Report va forte ma non fortissimo implementando l’inchiesta sul piano pandemico e l'Oms. Pari Porro e Arbore in replica.