Ascolti tv 6 dicembre digital e pay: Perez, Mick Schumacher, Kessie, Insigne e Brad Pitt in luce

Giornata un po’ meno ricca di sport in day time, domenica 6 dicembre, con la tappa conclusiva della Formula Uno live su Sky e in leggera differita su Tv8, ma anche con la Serie A. Alle 18.10, la gara del Sakhir, subito interrotta dal clamoroso incidente a Leclerc e Verstappen e poi vinta a sorpresa da Perez ha avuto 958mila e il 4,3%su Sky; su Tv8 la differita ha conseguito 1,575 milioni di spettatori ed il 6,2% dalle 19.05.

Alle 13.15 lo Sprint Race del Sakhir che ha assegnato il titolo Gp2 a Mick Schumacher a 231mila e 1,1% di share, un record per questa formula.

In tema calcio su Sky alle 20.45 Sampdoria-Milan ha avuto 1,265 milioni di spettatori ed il 4,6%. Alle 18.00 Crotone-Napoli ha conseguito 701mila spettatori ed il 3,1%; mentre alle 15.00 con Roma-Sassuolo 682mila e 3,6%.

In prima serata. Su Iris Vi presento Joe Black 568mila e 2,7%. Su 20 Act of valor a 538mila e 2,1%; su Tv8 I delitti del BarLume-Ritorno a Pineta 430mila e 1,7%. Su RaiMovie Mai Stati Uniti 384mila spettatori e 1,43%. Su Nove Un Natale in affitto 383mila spettatori e 1,5%. Su Rai4 End of Justice 355mila spettatori e 1,42%. Su RaiPremium Babysitter per forza 354mila spettatori e 1,34%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi 344mila spettatori e 1,26%. Su La5 Un amico molto speciale a 308mila e 1,17%. Su Top Crime Csi a 159mila e 0,6%. Su Cine34 Venuto al mondo 132mila spettatori e 0,51%.

In access su Nove Little Big Italy ha avuto 506mila spettatori con l’1,8%. In seconda serata su Nove Merry Christmas in love 234mila e 2%; su Tv8 Piacere Maisano a 183 mila e 1,3%.

