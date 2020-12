Ascolti tv analisi 6 dicembre: Valle e Gioè in fuga verso un finale. Ricette talk divergenti, D’Urso ci guadagna. GGG batte Giletti e Samp-Milan

Il freddo aumenta, la pandemia decresce ma rimane tanto pubblico davanti alla tv. Prestazione standard della fiction di Rai1 Vite in fuga, che stasera si conclude. Calano un poco Che tempo che fa (Bolle, De Micheli, Burioni, Ferilli) e Massimo Giletti (Sileri, Cerno, Cecchi Paone), cresce Live Non è la D’Urso (Zaia, Arcuri e Garko, Brosio e Marialaura, Sinagra e Maradona Jr). Il vero fenomeno di serata e il Gigante Gentile, che su Italia 1 riunisce la famiglia giovane.

Zaia sceglie il live vincente. In day time su Rai1 Venier cala con Boldi e Teocoli, vanno bene L’Annunziata e la Raznovich e anche la Formula 1 in differita leggera su Tv8.

Il calcio della Serie A e la Formula Uno (alle ultime battute) rompevano il predominio dei contenitori pomeridiani, in una domenica, quella del 6 dicembre, che a Milano s’incastrava nel ponte dell’Immacolata e Sant’Ambrogio, ‘oscurato’ dalle limitazioni pandemiche.

In prima serata si è confermata la leadership di Vite in fuga. Su Rai1 Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova nel cast è arrivato a 4,429 ed il 17,7%; aveva riscosso 4,1 milioni di spettatori ed il 16,8% all’esordio; poi era arrivata a 4,5 milioni ed il 18,4% alla seconda prova, al lunedì; e sette giorni prima aveva avuto 4,329 milioni di spettatori ed il 18% di share. Lunedì 30 aveva fatto il proprio record: 4,7 milioni ed il 19,1%, che si può considerare l’obiettivo del finale di serie, atteso per stasera.

Come cambia il menù di Natale

Man mano che la pandemia allenta la sua forza, divergono in maniera sempre più marcata le ricette dei talk. Fabio Fazio è diventato più natalizio ed edificante (ed è calato un poco); Barbara D’Urso ha esaltato il suo naturale mood gossipparo ed è cresciuta un poco (ieri c’era ancora Paolo Brosio con la sua fidanzata giovane, ma anche la coppia dei belli da non credere, Manuela Arcuri e Gabriel Garko), mentre Massimo Giletti ha continuato a proporre i propri tormentoni e cercato di cavalcare lo scoop sul piano pandemico nazionale di dna ‘reportiano’. Luca Zaia, che sette giorni prima era passato da Fazio, ed è diventato un personaggio ‘nazionale’ forte grazie alla straordinaria imitazione di Maurizio Crozza, stavolta è andato a Live. Mentre Fazio ha puntato su altri governatori, compresa un’altra macchettizzazione mitica di Nove, Antonio Spirlì. Complessivamente la forza dei tre talk non è mutata troppo. I numeri segnalano il ritorno in auge della trasmissione di Canale5, come alla fine è naturale che sia considerati gli obiettivi di rete in gioco.

Live-Non è la D’Urso schierando tra gli altri Luca Zaia, Bruno Vespa, Massimo Galli e Mario Giordano, Gabriel Garko, Manuela Arcuri, Diego Maradona Jr e Cristiana Sinagra, Paolo Brosio a Marialaura, Vladimir Luxuria e Costantino Della Gherardesca, Alda D’Eusanio, Gianluigi Nuzzi, ha conquistato 2,320 milioni ed il 13,5% di share tra le 21.53 e le 25.23, dopo che con la prima parte aveva ottenuto 2,435 milioni e l’8,7% (2,132 milioni ed il 12,9% di share, dopo l’apertura a 2,472 milioni e 8,9% sette giorni prima).

Che Tempo che fa ha avuto tra gli ospiti, a cominciare dalle 20.00, Aldo Cazzullo, Andrea Delogu, Stefano Massini, Roberto Bolle, Walter Ricciardi, Paola De Micheli, i governatori Giovanni Toti, Erik Lavévaz, Antonino Spirlì, e quindi Eric Topol, Roberto Burioni, Sabrina Ferilli, Paolo Virzì, Luciano Ligabue ed Elisa. Fazio ha raccolto 2,490 milioni di spettatori e il 9,2% di share nella prima parte (la settimana scorsa era arrivato a 2,846 milioni di spettatori e il 10,5% di share) e nel segmento Il Tavolo ha ottenuto 1,355 milioni e il 7,2% (era arrivato a 1,438 milioni e il 7,6% sette giorni prima). L’apertura del programma ha conseguito 1,693 milioni di spettatori ed il 6,4% (sette giorni prima era arrivato a 1,862 milioni di spettatori ed il 7%).

Non è L’Arena ha avuto tra gli ospiti Pierpaolo Sileri, Matteo Bassetti, Tommaso Cerno, Alessandro Cecchi Paone, Stefania Andreoli, Daniele Leali, Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Consuelo Locati, Marialuisa Iavarone, Michele Sarno, Luigi Greco, Sandra Amurri, Lino Polimeni. E Giletti ha portato a casa 1,475 milioni di spettatori e il 5,4% di share nella prima parte e 1,074 milioni di spettatori e 6,7% di share nella seconda parte (sette giorni prima era arrivato a 1,432 milioni e 5,3% di share nella prima parte e 1,011 milioni di spettatori e 7% di share nella seconda parte).

Sorpresa dal Gigante Gentile. Unisce la famiglia giovane e va forte il film di Italia1. Battuto il Milan

Un capitolo a parte sono stati i film ed i telefilm. E’ andata molto forte Italia 1: Il GGG Il grande gigante gentile ha incassato 1,878 milioni di spettatori e il 7,4% di share. Più indietro hanno corso i telefilm di Rai2 (Ncis Los Angeles 1,4 milioni e 5,1% di share e Ncis New Orleans 1,180 milioni e 4,4% di share) e la pellicola vintage di Rete4 (Non ci resta che piangere a 1,165 milioni spettatori e 4,9% di share).

Meno di Giletti, del film di Italia1 e di altre proposte collocatesi giù dal podio, ha fatto stavolta Sampdoria-Milan su Sky, vinta dai rossoneri, conseguendo 1,265 milioni di spettatori ed il 4,6%.

Le altre partite della giornata

Al mattino su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha inanellato 10,7% di share nella presentazione, 15,4% prima parte e 24,5% nella seconda, Linea Verde Discovery 19,6% con la Santa Messa 21,7%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 17,3%, la Santa Messa 11,1%.

A mezzodì su Rai1 l’Angelus 22,2% e Linea Verde 22,9%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 9,1% e Melaverde 14,3% di share.

In day time, al pomeriggio: su Rai1 per Domenica In 16,1% e 15,8%; e poi ‘Da noi a ruota libera’ 12,4%; su Canale 5 dopo le soap per Domenica Live 13,1%. Su Rai2 Quelli che il calcio in crescita a 5,9% e 6,6%; su Rai3 bene sia Lucia Annunziata che Camila Raznovich: per Mezz’Ora in più 8,3%, poi Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà 6,8%; Kilimangiaro al 5,9% e all’8,9%. Su La7 L’aria di Domenica 2,6% e 2,2% di share. Su TV8 la Formula1 in leggera differita a 1,584 milioni e 6,2%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 16,4% e L’Eredità a 20,3%. Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 11,2% e 13,8%.

In access su Rai1 Soliti Ignoti 18%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 11,8%. Su Italia1 CSI 4,1%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 3,9% e 4,2%.

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 5,2%. Su Rai2 La Domenica Sportiva 6,5% e L’Altra Ds al 3,8%. Su Italia1 Pressing Serie A 6,4% e 4,3% di share. Su Rai 3 Tg3 – Mondo 4,5%.

Le news delle 20.00: Tg1 a 6,150 milioni e 23,4%; Tg5 a 4,659 milioni e 17,6%; TgLa7 a 959mila e 3,6%.

Inoltre alle 13.30 Tg1 a 5,849 milioni e 27,5%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Live non è la D’Urso)