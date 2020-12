Ascolti tv 4 dicembre: Clerici (The Voice Senior 4,1 milioni 18,9%) batte Signorini (GF VIP 3,3mln e 18,5%). Poi Crozza, Giacobbo, Nuzzi e Zorro, Parodi

Su Rai1 ascolti The Voice Senior a 4,189 milioni e 18,9%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip a 3,3 milioni e 18,5%. Su Nove Fratelli di Crozza in calo a 1,5 milioni e 5,8% di share, che precede i telefilm di Rai2. La finale di Bake Off supera ancora un milione.

Clerici si consolida e tiene dietro anche il reality dei famosi. Sempre malissimo Titolo quinto

I contenuti del dpcm delle feste che generano commenti e proteste e la competizione televisiva tra le ammiraglie che ancora non si allenta, tra gli elementi chiave della griglia di venerdì 4 dicembre. Contro Antonella Clerici di nuovo nella prima serata di Rai1 con la seconda puntata di The Voice Senior (sul palco è passato anche Giulio Todrani, padre di Giorgia) è di nuovo tornato alla sua seconda collocazione settimanale Alfonso Signorini con il Grande Fratello (ieri è uscito dalla casa Francesco Oppini), dopo il flop della fiction di produzione di Canale 5, Il silenzio dell’acqua 2, spostato al mercoledì. Vivace, inoltre, è rimasto il confronto tra Maurizio Crozza, Diego Bianchi, Roberto Giacobbo, Gianluigi Nuzzi, vinto ancora nettamente da Nove. Ancora flop, inoltre, ha fatto il nuovo talk territoriale di Rai3, Titolo Quinto.

Ecco la graduatoria in termini di ascolti.Rivince The Voice, Gf convoca i suoi fedeli, Crozza cala un poco, sale Giacobbo, Nuzzi e Zorro appaiati e poi la Parodi



Su Rai1 The Voice Senior, lo spin off over 60 del talent show fin qui in onda su Rai2, con Antonella Clerici alla conduzione e i coach Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino, ha conquistato 4,189 milioni e 19,8% tra le 21.39 e le 24.16 (4,483 milioni di spettatori con il 19,8% di share sette giorni prima).

Su Canale 5 la nuova puntata de Il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini alla conduzione e Pupo e Antonella Elia in supporto, ha avuto 3,369 milioni e 18,52% tra le 21.48 e le 25.16(2,6 milioni e 11,1% sette giorni prima per Il silenzio dell’acqua 2).

Su Nove la nuova puntata di Fratelli di Crozza a 1,5 milioni e 5,8% di share (a 1,8 milioni e 6,8% di share sette giorni prima).

Su Rai2 per S.W.A.T 1,394 milioni e 5,1% di share e per Criminal Minds 1,1 milioni e 4,4%.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine con Roberto Giacobbo alla conduzione ha avuto il riscontro di 1,2 milioni di spettatori e 5,65% (venerdì scorso a 1,347 milioni spettatori e 6,2%).

Su Rete4 Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alle prese con tanti casi drammatici, ha totalizzato 1,095 milioni di spettatori con il 5,4% di share (1,353 milioni di spettatori con il 6,8% di share sette giorni prima).

Su La7 Propaganda Live, con Diego Bianchi alla conduzione, ha portato a casa 1,088 milioni di spettatori con uno share del 5,4% (1,064 milioni di spettatori con uno share del 5,4% sette giorni prima).

Su Real Time la finale di Bake off Italia vinta da Sara Moalli a 1,040 milioni e 4%.

Su Rai3 il nuovo talk territoriale Titolo Quinto, con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti alla conduzione, ha raccolto 646mila e 2,33% nella presentazione e poi 484mila e 2,1% (530mila spettatori e il 2,3% sette giorni prima).

Emanuele Bruno

(Nella foto Antonella Clerici)