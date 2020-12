Ascolti tv 3 dicembre digital e pay: Conte pompa SkyTg24. Napoli boom su Sky e Tv8 e X Factor cala un po’

Ascolti X Factor e dintorni: in nottata su SkyUno Hot Factor ha raccolto il 2,9%. Eccezionali risultati del Napoli, 1,8 milioni e 6,7% pay+free

Musica e calcio pay, con l’Europa League in chiaro e non. Era questo il menù pay di giovedì 3 dicembre, nella serata caratterizzata dalla conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sulle regole con cui affrontare le feste di Natale e Capodanno.

Su SkyTg24, la versione integrale dell’uscita pubblica del capo de governo, comprensiva pure delle risposte ai giornalisti, ha avuto tra le 20.20 e le 20.50 717mila spettatori ed il 2,5% di share.

Sky aveva una proposta allargata, come è quasi regola al giovedì.

Su Tv8 Az Alkmaar-Napoli di Europa League, terminata uno a uno, ha avuto 1,5 milioni di spettatori ed il 5,2%; sette giorni prima Cluj-Roma (846 mila spettatori ed il 3,1% di share) aveva avuto un impatto molto più lieve su XFactor. Inoltre ieri su Sky Roma-Young Boys ha riscosso 210 mila spettatori ed ulteriori 404 mila spettatori e l’1,5% il Napoli li ha avuti sulla pay; il totale delle partite delle 21.00 è stato di 807mila spettatori e 3%. Niente di strano che il penultimo Live di X Factor sia calato; su SkyUno ha perso mezzo punto ed è arrivato al 3,1% con 806 mila spettatori complessivi con la puntata con Alessandro Cattelan alla conduzione che ha eliminato Mydrama. Inoltre in nottata su SkyUno Hot Factor ha raccolto 463mila spettatori e il 2,9%.

Ma torniamo al calcio. Su Sky le partite di Europa League del pomeriggio hanno avuto 731mila spettatori ed il 3% di share, con Milan-Celtic a 604mila e 2,5% (Lille-Milan sette giorni prima a 658mila spettatori e il 2,7%).

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince Tv8 davanti a La5

In prima serata su Tv8 Az-Alkmaar-Napoli di Europa League ha avuto 1,4 milioni di spettatori ed il 5,2% di share. Su La5 Natale a Bramble House a 680mila e 2,6%. Su Rai4 Nemesi a 508mila e 1,94%. Su 20 The Losers 398mila e 1,5%. Su Iris Asher a 390mila e 1,46%. Su Nove Diverso da chi? a 355mila e 1,46%.

Su Rai Premium Tre cuori in cucina 275mila spettatori con 1,04%. Su Real Time Vite al limite a 260mila e 1,01%. Su RaiMovie Stronger a 218mila e 0,84%. Su Cine34 L’altra metà del cielo 196mila spettatori con 0,75%. Su TopCrime Law & Order a 155mila e 0,55%.

In access. Su Tv8 Europa League 631mila e 2,8%; su Nove in replica Deal With It – Stai al Gioco 557mila spettatori con 1,9%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti ha ottenuto 529mila spettatori e l’1,9%.

Nel preserale su Nove Little big Italy a 348mila e 1,5%; su Tv8 Cuochi d’Italia a 332mila spettatori e 1,3%. Al mattino. Su TV8 Ogni Mattina 56mila spettatori e 0,8% e Ogni Mattina Prima del Tg 128mila e 0,8%. Al pomeriggio Vite da copertina a 153mila e 1%. In seconda serata Su Nove Il giorno in più a 1209mila e 1,3%; su Tv8 Europa League a 183mila e 1,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di X Factor)