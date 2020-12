Ascolti tv 2 dicembre digital e pay: Champions League al 6% su Sky. 20 schiera Schwarzenegger e batte tutti. ‘Cologno2’ stacca le ‘altreRai’

Ascolti pay del calcio con la Juve sotto un milione, con Sky alle 21.00 complessivamente a quota 1,6 milioni. Tra le native digitali free in prima serata e nell’intera giornata l’offerta ulteriore di Cologno batte quella di Viale Mazzini. In prime time, il podio: su 20 True Lies 631mila e 2,7%. Su Tv8 X Factor 14 540mila e 2,6%; su Nove Speciale Accordi e Disaccordi 482mila e 1,9%.

Ascolti tv gruppi: in prima serata Altre Mediaset 9,4%, Altre Rai 5,3%

Il turno della Champions League con l’esclusiva sulla pay di ieri – mercoledì due dicembre – non aveva incontri decisivi per il passaggio del turno. Su Sky Juventus- Dinamo Kiev, vinta dai bianconeri già qualificati per tre a zero, ha riscosso 910mila spettatori e il 3,43%; mentre Borussia Dortmund-Lazio, finita uno a uno, ha avuto 247mila spettatori, con Diretta Gol a 356mila. Al mercoledì quindi il complesso delle partite su Sky alle 21.00 ha riscosso 1,6 milioni di spettatori e il 6%. Sette giorni prima sulla pay la sconfitta casalinga di Antonio Conte al Meazza (Inter-Real Madrid 0-2) aveva avuto 1,070 milioni di spettatori e il 4%, con il bilancio complessivo a ben 1,8 milioni e il 6,8%. Inoltre su SkyUno X Factor Road to Live 39mila e 0,15%.

Tra le native digitali free in prima serata vince 20 davanti a Tv8 e Nove

In prima serata su 20 per True Lies 631mila e 2,7%. Su Tv8 X Factor 14 ha avuto 540mila spettatori ed il 2,6%; su Nove Speciale Accordi e Disaccordi ha conquistato 482mila spettatori con l’1,9%. Su Rai Movie Lo chiamavano Jeeg Robot ha avuto 445mila spettatori e 1,8%. Su Iris Magic in the moonlight ha avuto 426mila spettatori e 1,62%. Su Rai4 La vedova Winchester ha avuto 363mila e 1,41%. Su Real Time Ti spazzo in due 340mila e 1,3%. Su Cine34 Immaturi ha avuto 328mila spettatori e 1,3%. Su Top Crime per Delitto sulla Loira 292mila e 1,13%. Su La5 il film The Royal saga ha avuto 202mila spettatori e 0,8%. Su RaiPremium Maiorca Crime a 181mila e 0,7%.

Anche ieri la seconda rete Mediaset sono state le altre tematiche

Da registrare la vittoria chiara delle Altre di Cologno (9,3% nell’intera giornata e 9,4% in prima serata) su quelle di Viale Mazzini (6,2% nell’intera giornata e 5,3% in prima serata). Anche ieri la seconda rete Mediaset sono state le Altre

Le altre partite di giornata: Papi vs Corsi, Volpe male, Maisano contro le fake news

In access ecco Papi. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 678mila spettatori con il 2,4%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 648mila spettatori con 2,3%.

Al mattino su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 39mila spettatori con lo 0,6%. A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg ha raccolto 122mila spettatori con lo 0,8%. Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 190mila spettatori con 1,2%. In preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia a 357mila e 1,5%. In seconda serata. Su Tv8 Piacere Maisano 149mila e 2,1%, su Nove Fake-La fabbrica delle notizie 154mila e 0,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto True Lies)