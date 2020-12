Ascolti tv analisi 2 dicembre: Il silenzio dell’acqua e L’alligatore annegano. Gigi vince, Sciarelli e Tarzan ringraziano. Boom Insinna col campione battuto

Ascolti tv frammentati: anche le Altre vanno forte, tante proposte oltre il 2%.

Grandi e piccole manovre nei palinsesti di Canale 5 all’alba del periodo delle strenne pubblicitarie. All Together Now è stato spostato al sabato, il Gf Vip ricollocato anche al venerdì. Un accomodamento – ieri – l’ha fatto anche la Rai. A una settimana dalla morte di Diego Armando Maradona, ad un mese da quella di Gigi Proietti, ieri sera in tv, mercoledì 2 dicembre, si è assistito al tentativo di difendere due fiction di produzione, una della tv pubblica e una di quella privata, che avevano avuto all’esordio risultati preoccupanti. Mediaset ha portato al mercoledì Il Silenzio dell’acqua 2, mentre Viale Mazzini ha lasciato dove era L’Alligatore, trasmettendo su Rai1 un varietà di montaggio dedicato a Proietti. C’erano quindi le premesse per far funzionare l’operazione di salvataggio bipartisan. E invece le cose sono andate diversamente. Il progetto con Ambra Angiolini e Marco Pasotti da un lato e quello con Matteo Martari dall’altra, hanno di nuovo mostrato la corda. Il silenzio sembra pagare il deficit di credibilità che ancora caratterizza le fiction di Mediaset (altro che Ares gate). Mentre per l’Alligatore, forse, il discorso è più complesso, e si lega ai problemi di identità che la seconda rete Rai – Collegio a parte – sta mostrando in questa stagione tv.

Comunque sia, se si sperava in un meccanismo di vasi comunicanti che avrebbe versato un po’ di pubblico in più su queste operazioni che ne avevano bisogno, la strategia si può considerare fallita. Ha vinto la serata Su Rai1 Gigi che spettacolo, che ha raccolto un onorevole bilancio di 3,263 milioni di spettatori ed il 14,1%. Il pubblico in meno dell’ammiraglia, però non si è travasato su Rai2, dove L’alligatore ha portato a casa lo stesso risultato della settimana prima (1 milione e il 4,2%); e il discorso vale, identico o quasi, per la terza rete, con Chi l’ha visto? che ha fatto un risultato in media (2 milioni e 9%). Federica Sciarelli, in pratica, ha fatto quasi lo stesso risultato de Il silenzio dell’acqua 2, crollato ulteriormente a 2,054 milioni e 9,4%. A crescere ben oltre le attese così, è stato soprattutto il film di Italia 1 (The legend of Tarzan a ben 1,962 milioni di spettatori e 7,9%), mentre una discreta prestazione hanno fatto pure Barbara Palombelli (Speciale Stasera Italia a 1,126milioni di spettatori e 5% di share) e Andrea Purgatori (Atlantide con Il processo di Norimberga a 833mila spettatori e 4,9%).

Il calcio pay in esclusiva senza match clou vale 1,6 milioni circa.

Va detto comunque che nella griglia fi ieri influiva un po’, ma non troppo, la presenza del turno della Champions League sulla pay. Su Sky Juventus- Dinamo Kiev, vinta dai bianconeri già qualificati per tre a zero, ha riscosso 910mila spettatori e il 3,43%; mentre Borussia Dortmund-Lazio, finita uno a uno, ha avuto 247mila spettatori, con Diretta Gol a 356mila. Al mercoledì il complesso delle partite pay ha riscosso 1,6 milioni di spettatori e il 6%.

In access questi gli equilibri. Lilli stacca la concorrenza

Su Rai 1 I Soliti Ignoti a 5,074 milioni e 18,2%. Su Canale5 Striscia la Notizia a 4,641 milioni di spettatori con il 16,7%. Su Italia1 C.S.I. 1,1 milioni di spettatori con il 4%. Su Rai3 Che Succ3de? a 1,341 milioni di spettatori (5%) e Un Posto al Sole da 1,815 milioni di spettatori e 6,5%. Su La7 per Otto e Mezzo 2,067 milioni e 7,4%. Su Rai2 Tg2 Post e Manuela Moreno a 1,144 milioni e 4,1% di share. Su Rete4 Stasera Italia e Barbara Palombelli a 1,266 milioni e 4,7% di share e poi 1,094 milioni e 3,9%.

Le altre partite di giornata: Record Insinna col supercampione che perde, bene Panicucci, Clerici ma anche Palombelli del mattino. Ok Uomini e donne e Matano

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,629 milioni e 19,2% e 5,651 milioni e 24,8%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,6 milioni di spettatori e 14% e 3,9 milioni e 17,5%. Su Rai3 TGR 3,7 milioni di spettatori con il 15,6%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 12,1% e 16,9%; Storie Italiane al 15,9% e 15,1%. Su Canale5 Mattino Cinque al 16%, 16% e 14,9%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,7% Su Rai3 Agorà 7,6%, Mi Manda Rai3 5%. Su La7 Omnibus 4,4%, Coffee Break al 4,8%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 15,4% di share. Su Canale 5 Forum al 16,6%. Su Rai2 Rai Parlamento 4,6%. Su Italia1 Sport Mediaset a 7%. Su Rai3 Elisir a 7,3%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,4%, nella prima parte e 1,9% nella seconda parte, La Signora in Giallo 4,3%. Su La7 L’Aria che Tira a 6,4% nella prima parte e 4,8% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 12,3%; Paradiso delle Signore 16,2%. La vita in diretta 15,3%. Su Canale5 Beautiful 17,7%, Una Vita 17,4% di share, Uomini e Donne 21,5%, GFVIP al 18,1%, Il Segreto al 15,9%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 14% nella prima parte, 14,3% nella seconda parte e 12,1% nella terza parte corta.

Su Rai2 Ore 14 2,4%, Question Time 1,1%. Su Italia1 I Simpson 6,1% nel primo episodio, 6,5% nel secondo episodio e 5,8% nel terzo episodio. Su Rai3 Geo a 9,8% e 13,6% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,8%. Su La7 Tagadà 3,2% e 2,9%.

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta 10% di share. Su Canale 5 Mc Show 10,5%. Su Rai2 ReStart 2,2%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 7,1%, su Italia 1 Pressing CL 10,1%, su Rete 4 Confessione Reporter 3,3%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,5 milioni e 25,1%; Tg5 a 5,283 milioni e 20,2%; TgLa7 1,4 milioni e 5,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento chiave de L’Eredità)