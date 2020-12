Boldi e De Sica, cinepanettone in streaming

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: con i cinema chiusi per l’emergenza coronavirus, i film di Natale arrivano sulle piattaforme on line.

In vacanza su Marte. Neppure il 2020 ferma Boldi-De Sica

Libero, pagina 20, di Alessandra Menzani.

Sono dovuti andare lontano anni luce, sul Pianeta Rosso, per evitare l’odioso coronovirus e hanno fatto bene, forse è l’unico posto oggi non ancora infettato. La notizia scalda il cuore quasi quanto l’annuncio del vaccino: Massimo Boldi e Christian De Sica vivono e lottano insieme a noi con l’annuale “cinepanettone“, nonostante la pandemia che chiude cinema, bar e i nostri sogni di Natale. Per la prima volta nella storia – causa forza maggiore – il film non sarà in sala, ma comodamente a casa. In Vacanza su Marte, regia di Neri Parenti, sarà disponibile in noleggio e acquisto su tutte le piattaforme digitali dal 13 dicembre: Sky Primafila, Amazon Prime Video, Chili, Timvision, Infinity, Google Play, YouTube, Rakuten Tv e PlayStation Store. Una copertura capillare per cercare di limitare i danni e raggiungere più spettatori possibili. Che saranno allietati.

Risate nello spazio

La pellicola è prodotta da Warner Bros, Indiana e Cattleya; nel cast, anche Fiammetta Cicogna e Milena Vukotic. La commedia non dovrebbe tradire le aspettative, almeno leggendo la sinossi. Siamo nel 2030 e in vacanza si va su Marte. Dopo aver fatto perdere da anni le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio, Fabio (Christian De Sica) sta per sposare su Marte la facoltosa Bea. Ma cosa potrebbe succedere se durante un’escursione nello spazio qualcosa andasse storto e il figlio diventasse di colpo un arzillo vecchietto (Massimo Boldi)?

Fabio si ritroverà a fare i conti con un figlio settantenne e un matrimonio che rischia di saltare e ovviamente gli equivoci saranno infiniti. Il fatto che Boldi e De Sica siano di nuovo una coppia al cinema, rallegra. Il “cinepanettone” – filone che vide la luce dal film trionfale firmato da Vanzina Vacanze di Natale del 1983 – è quasi matematicamente sempre primo negli incassi; il più visto resta Natale sul Nilo del 2002 con oltre 28 milioni di euro. Con l’arrivo in scena, però, di Checco Zalone e suoi record assoluti al botteghino, i “cinepanettoni” negli ultimi anni si sono evoluti tanto che ormai il termine indica in generale le commedie italiane in varie tonalità delle Feste.

Quest’anno, infatti, c’è anche Babbo Natale di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Diego Abatantuono, che debutta domani su Amazon Prime video (sarebbe dovuto arrivare in sala il 16). La commedia è il sequel di 10 giorni senza mamma, che aveva conquistato nel 2019 oltre 7.500.000 euro al box office. Ancora ignota la modalità di visione di lo sono Babbo Natale di Edoardo Falcone con Gigi Proietti, qui alla sua ultima interpretazione, e Marco Giallini (il debutto era previsto nei cinema proprio oggi).

(Nella foto Massimo Boldi e Christian De Sica)