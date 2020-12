Il 4 gennaio arriva Discovery+, il nuovo servizio streaming a 3,99 euro

Annunciato a livello mondiale, con una conferenza virtuale, il nuovo servizio del Gruppo americano, che sarà presente in 25 Paesi. In Italia in collaborazione con TIM.

Discovery+ sarà disponibile dal 4 gennaio 2021 a 3,99 euro

David Zaslav, Presidente e CEO Discovery, ha appena annunciato con una conferenza virtuale, che dal 4 gennaio 2021 sarà disponibile in 25 Paesi il nuovo servizio in streaming Discovery+, interamente dedicato a contenuti non fiction. Negli Usa Discovery ha chiuso una partnership con Verizon, in Uk e Irlanda con Sky e con Megogo in Europa dell’Est, mentre in Italia con Tim.

La piattaforma si baserà sui generi che fanno parte del suo Dna: intrattenimento, lifestyle, true crime, natura, avventura e sport. Per il mercato in italiano in arrivo nuovi prodotti originali e altri cult: Matrimonio a prima vista Italia, Love Island Italia, Elettra e il resto scompare, Naked Attraction Italia, Ti spedisco in convento Italia.

Nel dettaglio

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista italia con tre esperti che selezionano tre coppie di perfetti sconosciuti pronti a sposarsi. Spazio all’esplosivo Love Island Italia, il dating show fenomeno mondiale, vincitore di un Bafta, che arriva nel nostro Paese per la sua prima edizione italiana. La cantante, influencer, personaggio tv Elettra Lamborghini si racconterà in 10 puntate che, oltre al dietro le quinte del matrimonio con il deejay e produttore musicale AfroJack, non mancherà di mostrare una dimensione più intima di una ragazza dal cognome “ingombrante”.

Parlerà italiano per la prima volta anche il caso televisivo internazionale (in onda in UK sull’avanguardista Channel4) Naked Attraction Italia, la nuova frontiera del dating show in cui un single sceglie il partner tra 6 persone completamente nude, i cui corpi vengono svelati gradualmente, partendo dai piedi fino ad arrivare al volto. E sempre in tema di esperimenti, arriva Ti spedisco in convento Italia, la versione italiana di Bad Habits, Holy Orders, l’esperimento sociale in cui 5 ragazze tra i 18 e i 23 anni abbandoneranno alcool, fidanzati, social media e smartphone per passare (a loro insaputa) un periodo chiuse in convento, dove un gruppo di suore cercherà di riportarle sulla retta via.

Altri titoli

E poi ancora 90 giorni per innamorarsi con tanti spin off esclusivi della piattaforma tra cui 90 Day Journey, The Other Way Strikes Back!, 90 Day Bares All, 90 Day Diaries. Non mancheranno i contenuti crime, tra cui Queen of Meth, la vera storia di Lori Arnold, che nel 1984 in Iowa ha dato inizio al commercio illegale di metanfetamina, diventando la regina di un’impresa multimilionaria, e In Real Life: The Onision Story, dedicato alla figura di Greg Jackson, conosciuto come “Onision” su YouTube, personaggio tanto controverso online quanto nella vita reale, al centro di diverse indagini. E per il lato più documentaristico in stile Discovery, The Impossibile Row”, che seguirà l’atleta Colin O’Brady e la sua squadra nel tentativo di realizzare la prima traversata oceanica umana del Canale di Drake, tratto di mare aperto di oltre 600km che separa Capo Horn dalle Isole Shetland Meridionali.

L’abbonamento

Discovery+ costerà 3,99 euro al mese, oppure 39,90 euro all’anno. Discovery+ più pacchetto Eurosport costerà 7,99 euro al mese oppure 69,90 euro all’anno. Per il lancio sarà disponibile una promozione con il 50% di sconto: 19,90 euro complessivi anzichè 39,90 euro per l’intero primo anno, e 34,90 euro anzichè 69,90 euro per il primo anno con il pacchetto Eurosport incluso. Discovery+ sarà disponibile su tutti i device mobile, tablet, computer e Tv connesse.

(Nella foto David Zaslav)