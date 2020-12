Ascolti tv 1 dicembre digital e pay: L’impresa tedesca dell’Inter non supera la Juve. RealTime dice Tutta la verità e vince. Pt Altre: Rai 7,5%, Cologno 8,2%

Su Sky Borussia Moenchengladbach-Inter 935mila e 3,4%. su SkyUno Antonino Chef Academy 116mila spettatori di flusso e 0,42%. Tra le native digitali free in prime time: su Real Time extra di Matrimonio a prima vista a 1,038 milioni e 3,8%. Su Rai4 Seven Systers 722mila e 2,9%. Su Iris Sentieri Selvaggi 553mila e 2,13%.

Ascolti tv pay: cresce Antonino Chef Academy su SkyUno

C’era ancora il calcio della Champions League, martedì 1 dicembre con la interessante Atalanta-Midtjylland su Canale 5, ma con Borussia Moenchengladbach-Inter in esclusiva a pagamento ad accendere gli ascolti di Sky. La partita di Bergamo ha incamerato 2,9 milioni di spettatori ed il 10,8% di share sulla ammiraglia commerciale e ulteriori 157 mila spettatori sulla pay. Mentre la partita vinta dai nerazzurri per tre a due ha conquistato sulla pay 930mila spettatori ed il 3,4% di share, con il complesso dei match su Sky a 1,5 milioni ed il 5,5% di share. Mentre sette giorni prima, con Lazio-Zenit in chiaro, Juventus-Ferencvaros, aveva avuto 1,077 milioni di spettatori ed il 3,9%; complessivamente le partite della massima competizione continentale alle 21.00 su Sky avevano avuto 1,526 milioni di spettatori ed il 5,6%, sostanzialmente lo stesso seguito di ieri. Inoltre su SkyUno Antonino Chef Academy ha avuto ben 116mila spettatori di flusso ed lo 0,42%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince l’extra di Matrimonio a prima vista davanti a una forte Rai4 e al western di Iris

In prima serata su Real time la puntata extra di Matrimonio a prima vista 890mila spettatori e 3,23%. Su Rai4 Seven Systers 722mila spettatori e 2,9%. Su Iris Sentieri Selvaggi a 553mila e 2,13%. Su Tv8 Tutti insieme per Natale 461mila e 1,8%. Su Rai Movie Il fidanzato di mia sorella 440mila spettatori e l’1,63%. Su Nove Ultimatum alla Terra 406mila e 1,6%. Su Rai Premium Alla fine l’amore 405mila spettatori e l’1,5%. Su 20 Ghost Ryder a 347mila e 1,3%. Su Cine34 L’amore è eterno finché dura 256mila e 1%. Su TopCrime Forever 217mila spettatori e 0,8%, su La5 GF Vip 180mila spettatori e 0,9%.

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 640mila spettatori e 2,3%. Su Tv8 Guess my age a 631mila e 2,2%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti 560mila spettatori e 2%. Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 377mila spettatori con l’1,5%. Su Nove Little big Italy a 305mila e 1,3%. La mattina su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 71mila spettatori e 1,1%. Ogni Mattina dopo il tg 110mila e 0,7%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 181mila spettatori con l’1,2%. In seconda su Tv8 Il Natale di Joy 205mila e 1,7%. Su Nove Jumper senza confini 186mila spettatori e 1,9%

