Ascolti tv 30 novembre analisi: Valle e Signorini crescono entrambi e rimangono distanziati, Ranucci cala un po’ ma fa strame di Porro

Un costante trend di miglioramento per la fiction Vite in fuga, in chiara risalita; fa bene anche il GfVip che ieri ha portato dentro la casa Malgioglio e fatto uscire Enoch, il fratello di Mario Balotelli. Report va sempre fortissimo ma con l’inchiesta su Oms, Ranieri Guerra e pandemia perde un punto di share rispetto alla puntata precedente. Porro però cala sotto il milione e corre contro i film di Rai2 e Italia1.

Ascolti Tv e Covid: in access va forte Lilli Gruber, che presenta il nuovo commissario della Calabria. Staccate Palombelli e Moreno

Podio confermato, ieri, in prima serata, lunedì 30 novembre. In prime time la nuova puntata della fiction con Anna Valle e Claudio Gioè su Rai1, Vite in fuga – che alla prima puntata aveva ottenuto solo 4,1 milioni e il 16,8%, alla seconda era salita a 4,350 milioni di spettatori ed il 19,2%, alla terza era arrivata a 4,341 milioni di spettatori ed il 18% – ha confermato il suo crescente seguito: il bilancio, che a questo punto salirà ancora con gli sviluppi finali della storia, è stato ieri di 4,7 milioni ed il 19,1%, avvicinando quella soglia del 20% che sesigna una riuscita operazione di questo tipo quando in ballo c’è la Rai. Canale 5 ha proposto l’ennesima puntata di Grande Fratello Vip, dove Alfonso Signorini dopo avere atterrito i reclusi annunciando il prolungamento del reality fino a febbraio del 2021, ieri ha cominciato a fare lavorare la panchina. La puntata che ha eliminato Enoch, infatti, ha visto pure l’ingresso nella casa di Cristiano Malgioglio ed il programma ha fatto un po’ meglio della puntata precedente (3,5 milioni circa ed il 20,2%) raggiungendo quota 3,560 milioni di spettatori ed il 20,5%.

Se sono cresciute entrambe le ammiraglie è stato anche perché è un po’ calata la terza rete. Report, che stavolta ha avuto nel mirino Ranieri Guerra, l’Oms, la maniera di affrontare la pandemia e la trasparenza del nostro governo, nonché le vicende di Alitalia e Piaggio alle prese con gli emirati arabi, ha conseguito 2,648 milioni di spettatori e 10,3%. Siamo sempre a livelli notevoli, ma sotto il bilancio di sette giorni prima (2,866 milioni di spettatori e 11,24%). Le altre proposte chiave delle tv generaliste si sono accodate nell’ordine più naturale: su Italia1 la pellicola Oblivion, con Tom Cruise, ha avuto 1,146 milioni di spettatori e 4,7%; su Rete 4, travolto da Ranucci, Nicola Porro ha conseguito 980mila spettatori e il 5% di share con Quarta Repubblica; su Rai2 la pellicola Boston-Caccia all’uomo si è fermata 943mila e 4,8%. Su La7 l’idea di trasmettere La partita di Maradona ha conseguito 471mila spettatori e l’1,9%, con Walter Veltroni alla conduzione.

Le altre partite di giornata

In access prime time – tra i talk politici – con Alessandro Sallusti, Andrea Scanzi, Antonella Viola, Guido Longo, Maurizio De Giovanni ospiti Otto e mezzo ha avuto 2,230 milioni di spettatori ed il 7,9% distanziando la concorrenza di genere molto ampiamente. Su Rete 4 Stasera Italia ha avuto 1,471 milioni e il 5,3% di share e poi 1,2 milioni e 4,3% ospitando Carlo Calenda, Stefano Feltri, Maurizio Belpietro, Alberto Castelvecchi da Barbara Palombelli. Su Rai2 , inoltre, Tg2 Post ha riscosso a 1,1 milioni e 4% di share con Massimiliano Fedriga, Luca Richeldi e Annalisa Chirico da Manuela Moreno.

In access su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,012 milioni di spettatori con il 17,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,7 milioni di spettatori con uno share del 16,8%. Su Italia1 CSI 1,226 milioni di spettatori con il 4,4%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,313 milioni di spettatori e 4,9% e poi Un Posto al Sole 1,9 milioni di spettatori e 6,7%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,5 milioni di spettatori e 18,6%, L’Eredità 5,366 milioni di spettatori e 23,8%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,7 milioni di spettatori con il 14,6% di share e Caduta Libera 3,786 milioni e 17,1% di share. Su Rai3 il TGR 3,573 milioni di spettatori con il 15% di share.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 12,3% di share e Uno Mattina 18,4%; Storie Italiane 15,4% e 13,6% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 17% nella prima parte, 17,8% nella seconda e 14,5% nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 3,2%. Su Rai3 Agorà 8,4% di share, Mi Manda RaiTre 6,1%. Su La7 Omnibus 3,6%. Coffee Break 4%.

A mezzodì su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 13,7%. Su Canale 5 Forum 17,5%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5,9% nella prima parte e 8% nella seconda. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,1%. Su Rai3 Elisir 7,4%, Quante Storie 6,2%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,7% e 1,3%, La Signora in Giallo 4,2%. Su La7 L’Aria che Tira 5% e 4%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro Giorno 12,4% e Il Paradiso delle Signore 17,2%. La Vita in Diretta 15%. Su Canale5 Beautiful 17,2%, Una Vita 18,3%, Uomini e Donne 22,5%, il Grande Fratello Vip 18,6% e Il Segreto 16,3%. Pomeriggio Cinque 14,9%, 15,8% e 13,1%. Su Rai 2 Ore 14 2,5%. Su Italia1 I Simpson 6,2% nel primo episodio, 6,7% nel secondo e 6,4%nel terzo. Su Rai3 Geo 7,8% e 13,4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,9%. Su La7 Tagadà 3,3% e Tagadà #Focus 3,1%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 6,2% di share e S’è Fatta Notte 3,6% di share. Su Canale 5 il Tg5 18,9%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 2,3%. Su Rai 3 Che ci Faccio Qui 8,2%. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone 5,2% di share.

Alle 20: Tg161,74 milioni e 23,7%; Tg5 5,070 milioni e 19,2%; TgLa7 1,552 milioni e 5,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Report)