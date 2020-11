Ascolti tv analisi 29 novembre: Valle e Gioè in fuga. Zaia spinge Fazio che (senza tavolo) batte D’Urso. Napoli-Roma stacca Giletti a Mezzojuso

Sempre tanto pubblico davanti alla tv. Si consolida la fiction di Rai1 Vite in fuga. Va forte Napoli-Roma sulla pay, rimangono stabili Che tempo che fa (Zaia, Strada, Burioni, Saviano su Maradona) e Live Non è la D’Urso (Speranza e Azzolina, Schillaci e Hugo Maradona); cala un po’ Massimo Giletti, con in menù le sorelle Napoli. Il picco di Fazio alla fine dell'intervista a Luca Zaia, ricca di citazioni pronte per Crozza.

In day time su Rai1 Venier travolge tutti con Renato Zero, ma va bene anche la Formula 1 in differita su Tv8. Annunziata (Gentiloni e Morra) tiene lontana Merlino (Monti e Fornero). Che tempo che fa contro Live. Nel periodo in sovrapposizione, senza tavolo, vince Fazio, con il tavolo prevale D’Urso

Calcio della Serie A e Formula Uno meno risolutivi al pomeriggio, in una giornata quella di domenica 29 novembre, che nelle regioni tornate color arancione, ha portato la gente fuori di casa, a fare shopping nei negozi riaperti.

In prima serata si è finalmente consolidata a livelli accettabili la fiction in prima tv su Rai1. Vite in fuga, con Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova nel cast aveva riscosso 4,1 milioni di spettatori ed il 16,8% all’esordio, una settimana prima; poi era arrivata a 4,5 milioni ed il 18,4% alla seconda prova, al lunedì; e ieri è atterrata a 4,329 milioni di spettatori ed il 18% di share, che si può considerare un bilancio decente, anche se lontano da quello dei prodotti top della stagione (L’Allieva e Gli Orologi del Diavolo, per non dire delle prestazioni di Luca Argentero con Doc).

Sul podio Fazio e D’Urso, stabili: menù paragonabili, taglio e toni cambiano

Che tempo che fa, come già osservato, ha trovato il suo vaccino anti D’Urso. Ieri Fabio Fazio ha avuto tra gli ospiti, lungo tutto l’arco della serata, nella prima parte virologica, Franco Locatelli, Luca Zaia, Gino Strada, Giacomo Gorini, Roberto Burioni. E poi anche Marco e Andrea Morricone e Diodato, con Roberto Saviano su Maradona e la solita Luciana Littizzetto. Il programma ha riscosso 2,846 milioni di spettatori e il 10,5% nella prima parte (in progresso di 4 decimali rispetto alla settimana scorsa) e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, 1,438 milioni e 7,6% (in aumento di oltre un decimale rispetto a sette giorni prima). L’apertura del programma ha avuto 1,862 milioni di spettatori ed il 7% (sette giorni prima aveva avuto mezzo punto in più). Il picco del programma a quota 3,5 milioni ed il 12,7% è arrivato alla fine dell’intervista a Luca Zaia, ricca di citazioni colte – e pronte per Crozza – del governatore veneto.

Su Canale 5 Live ha puntato su Roberto Speranza e Lucia Azzolina, ma ha proposto le storie sentimentali di Paolo Brosio e Guenda Goria, ha fatto un focus ‘sul caso Genovese’, parlato di Maradona con Totò Schillaci, Lina Sastri, Hugo Maradona, Annalisa Chirico, Alba Parietti, Gianluigi Nuzzi. Barbara D’Urso ha portato a casa 2,1 milioni di spettatori ed il 12,9% di share (in progresso di tre decimali), dopo l’apertura a 2,472 milioni e 8,9% (sette giorni prima aveva ottenuto due decimali in più).

Nel periodo in sovrapposizione: senza tavolo vince Fazio, con il tavolo prevale D’Urso

Interessanti i numeri del confronto D’Urso vs. Fazio nel periodo in sovrapposizione. Tra le 21.18 e le 22.48, prima cioè della fase del tavolo, vince il programma di Rai3 (2,756milioni e 10,4%) su quello di Canale 5 (2,437milioni e 9,2%). Al lordo della seconda parte di Che tempo che fa, fino cioè alle 24.03, le cose cambiano: per D’Urso 2,461 milioni e 10,6%, per Fazio 2,178 milioni e 9,4%.

Ancora lontano è arrivato Massimo Giletti. Molto concentrato su Sicilia, Campania e Calabria, il caso Genovese, ma soprattutto le Sorelle Napoli. Non è l’arena ha ospitato Andrea Crisanti, Daniele Leali, Saverio Macrì, Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Tommaso Cerno, Alessandra Moretti, Pierpaolo Sileri, Luigi De Magistris, Pierino Di Silverio, Cateno De Luca, Irene, Anna e Ina Napoli, Rita Dalla Chiesa e Giuseppe Spallino. Così organizzato Giletti ha riscosso 1,432 milioni di spettatori circa e il 5,3% nella prima parte e 1,011 milioni di spettatori e il 7% di share nella seconda parte (sette giorni prima aveva riscosso 1,5 milioni e il 5,3% di share nella prima parte e 1,1 milioni di spettatori e il 7,3% di share nella seconda parte).

Un capitolo a parte sono stati i film ed i telefilm. E’ andata forte Italia 1: World War Z ha incassato 1,535 milioni di spettatori e il 6,2% di share. Più indietro hanno corso i telefilm di Rai2 (Ncis Los Angeles 1,3 milioni e 4,7% di share e Ncis New Orleans 1,2 milioni e 4,6% di share) e la pellicola vintage di Rete4 (Johnny Stecchino a 814mila spettatori e 3,6% di share).

Ma la vera notizia è che meglio di Giletti, del film di Italia1 e di tutte le altre proposte collocatesi giù dal podio, ha fatto Napoli-Roma su Sky, vinta 4 a zero dai partenopei, conseguendo ben 1,7 milioni di spettatori ed il 6,3%.

Le altre partite della giornata

Al mattino su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha inanellato 11% di share nella presentazione, 16,4% prima parte e 23,1% nella seconda, 20,2% nella terza, A Sua Immagine 17,7% con la Santa Messa 21%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 21,1%, la Santa Messa 7,7%.

A mezzodì su Rai1 l’Angelus 19,2% e Linea Verde 21,5%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 9,7% e Melaverde 14,6% di share.

In day time, al pomeriggio: su Rai1 per Domenica In 19,2% e 18,1%; e poi Da noi a ruota libera 13,9%; su Canale 5 dopo le soap per Domenica Live, più avanti al pomeriggio 11,6%. Su Rai2 Quelli che il calcio 4,85% e 5,78%. Su Rai3 per Mezz’Ora in più 6,6% e 5,2%, Kilimangiaro al 6,6% e all’8,8%. Su La7 L’aria di Domenica 2,2% e 1,6% di share. Su TV8 la Formula1 in differita a 1,5 milioni e 6,7%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 17,6% e L’Eredità a 21,7%. Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 11,6% e 14,4%.

In access su Rai1 Soliti Ignoti 17,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 12,9%. Su Italia1 CSI 4,1%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 3,9% e 3.6%.

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 5,4%. Su Rai2 La Domenica Sportiva 7,3% e L’Altra Ds al 5,1%. Su Italia1 Pressing Serie A 5,1% e 4,1% di share. Su Rai 3 Tg3 – Mondo 4,2%.

Le news delle 20.00: Tg1 a 6,4 milioni e 24,2%; Tg5 a 5,033 milioni e 18,8%; TgLa7 a 1,023 milioni e 3,8%.

Inoltre alle 13.30 Tg1 a 5,7 milioni e 27%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Che tempo che fa)