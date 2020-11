Ascolti tv 27 novembre: The Voice Senior infrange Il silenzio dell’acqua2. Poi boom per Crozza e altri beneficiati dal flop di Canale5

Su Rai1 ascolti The Voice Senior a 4,483milioni e 19,8%. Su Canale 5 Il silenzio dell’acqua2 a 2,6 milioni e 11,1%. Su Nove Fratelli di Crozza vola a 1,8 milioni e 6,8% di share. Giacobbo da record pareggia con Nuzzi, bene Zoro e Bake Off. Va forte la Confessione di Giorgio Gori da Peter Gomez.

Clerici non fa rimpiangere Conti. Per le fiction di produzione di Cologno sono sempre partenze in salita. Record per Nove e Crozza. Sempre malissimo Titolo quinto

Curva dei contagi che pare delineare un calo, regioni da codice rosso che si apprestano a diventare colorate arancione e grandi sommovimenti prefestivi negli studi tv venerdì 27 novembre ed una inedita disfida delle ammiraglie, con Antonella Clerici di nuovo nella prima serata di Rai1 con la prima puntata di The Voice Senior, alle prese con una fiction di produzione di Canale 5, Il silenzio dell’acqua 2, nella collocazione fin qui occupata dalla seconda prova settimanale di Alfonso Signorini e il Grande Fratello. Frizzante, inoltre, è stato il confronto tra Maurizio Crozza, Diego Bianchi, Roberto Giacobbo, Gianluigi Nuzzi, vinto ancora nettamente da Nove. Ancora flop, inoltre, ha fatto il nuovo talk territoriale di Rai3, Titolo Quinto.

Ecco la graduatoria in termini di ascolti. Vince Rai1, male Canale5, ma per Cologno vanno forte Giacobbo e Nuzzi

Su Rai1 The Voice Senior, lo spin off over 60 del talent show fin qui in onda su Rai2, con Antonella Clerici alla conduzione e i coach Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino, ha conquistato 4,483 milioni e 19,8% (4,491 milioni di spettatori con il 19,5% di share sette giorni prima per la finale del Torneo di Tale e Quale Show).

Su Canale 5 la prima puntata della fiction Il Silenzio dell’acqua 2, con Marco Pasotti e Ambra Angiolini, ha avuto 2,6 milioni e 11,1% (3,566 milioni di spettatori con il 19,7% di share sette giorni prima per il GFVip).

Su Nove la nuova puntata di Fratelli di Crozza a 1,8 milioni e 6,8% di share (a 1,678 milioni e 6,2% di share sette giorni prima). E subito dopo La Confessione con intervista a Giorgio Gori a 633mila e 3%.

Su Rai2 per The Rookie 1,355 milioni e 5,1% di share col finale di stagione.

Su Rete4 Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alle prese con tanti casi drammatici, ha totalizzato 1,353 milioni di spettatori con il 6,8% di share (1,084 milioni di spettatori con il 5,3% di share sette giorni prima).

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine con Roberto Giacobbo alla conduzione ha avuto il riscontro di 1,347 milioni di spettatori e 6,2% (venerdì scorso a 1,145 milioni spettatori e 5,3%).

Su La7 Propaganda Live, con Diego Bianchi alla conduzione, ha portato a casa 1,064 milioni di spettatori con uno share del 5,4% (1,089 milioni di spettatori con uno share del 5,3% sette giorni prima).

Su Real Time Bake off Italia a 1,079 milioni e 4%

Su Rai3 il nuovo talk territoriale Titolo Quinto, con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti alla conduzione, ha raccolto 530mila e 2,3% (626mila spettatori e il 2,7% sette giorni prima).