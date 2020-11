Ascolti tv 26 novembre digital e pay: Sky si sfida, equilibrio tra X Factor, Cluj-Roma free e l’Europa League pay

Ascolti X Factor e dintorni: in nottata su SkyUno Hot Factor ha raccolto 506mila spettatori. Gli ascolti di Napoli, Milan e Roma

Musica free e pay, calcio dell’Europa League in chiaro e non, super fiction da ammiraglia, talk di approfondimento, Harry Potter e Iene molto agguerriti sul Covid 19 nel menù della tv di giovedì 26 novembre. Amadeus ieri è rimasto in parziale rotta di collisione con SkyUno solo in sceonda serata più avanzata, confliggendo più con Hot Factor che con X Factor.

Sky aveva una proposta allargata, come è quasi regola al giovedì.

Su Tv8 Cluj-Roma di Europa League ha avuto 846 mila spettatori ed il 3,1% di share. Mentre il quinto Live di X Factor su SkyUno è rimasto stabile al 3,6% con 941 mila spettatori complessivi con la puntata con Alessandro Cattelan alla conduzione che ha eliminato Melancholia e Cmqmartina. Inoltre in nottata su SkyUno Hot Factor ha raccolto 506mila spettatori e il 3,9%.

Ma torniamo al calcio. Su Sky le partite di Europa League delle 21.00 hanno avuto 890mila spettatori ed il 3,2% di share, con Napoli-Rijeka a 452mila e 1,6% e Cluj-Roma a 232 mila. I match delle 18.55 hanno conseguito sulla pay 833mila spettatori con il 3,5%, con Lille-Milan a 658mila spettatori e il 2,7%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince Tv8 davanti a Iris

In prima serata su Tv8 Cluj-Roma di Europa League ha avuto 846 mila spettatori ed il 3,1% di share. Su Iris Viaggio in paradiso a 598mila e 2,2%. Su Nove Cambio Moglie a 436mila e 1,6%. Su 20 Downsizing 417mila e 1,7%. Su RaiMovie Snowden a 339mila e 1,32%. Su La5 Quello che so sull’amore a 332mila e 1,29%. Su Giallo Van Der Valk a 321mila spettatori e 1,2%. Su Real Time Vite al limite a 287mila e 1,1%. Su Rai4 Elementary a 268mila e 0,94%. Su Rai Premium Katie Fforde 259mila spettatori con 1%. Su DMax Uomini di pietra ha ottenuto 207mila spettatori e 0,8%. Su Cine34 Bingo Bongo 183mila spettatori con 0,7%. Su TopCrime Lincoln Rhyme a 103mila e 0,4%.

In access su Nove in replica Deal With It – Stai al Gioco 636mila spettatori con 2,3%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti ha ottenuto 529mila spettatori e l’1,9%. Su Tv8 Europa League 454mila e 2%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia a 332mila spettatori e 1,3%.

Al mattino su Tv2000 la Santa Messa 327mila spettatori e il 5,1%. Su TV8 Ogni Mattina 57mila spettatori e 0,9% e Ogni Mattina Prima del Tg 107mila e 0,7%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da copertina a 177mila e 1,2%.

In seconda serata Su Nove Cambio moglie a 269mila e 1,3%; su Tv8 Europa League a 160mila e 1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di picco di X Factor)