Ascolti tv analisi 26 novembre: Elena Sofia Ricci da Nobel, Maradona al top su Rai3. Del Debbio re dei talk senza Corona

Rai ha messo in campo la buona fiction di Rai1 su Rita Levi Montalcini e il docufilm capolavoro su Maradona sulla terza rete, penando come al solito con la seconda, spenta in seconda serata, ed ha vinto la partita degli ascolti e della qualità con Cologno. Mediaset ha tenuto botta con Il Prigioniero di Azkaban su Canale 5 e con Del Debbio rimasto comunque davanti a Formigli. Lotta fratricida a Sky tra X Factor (stabile) e l’Europa League.

Ascolti, access: Amadeus stacca Striscia. Tra i talk vince Otto e Mezzo

Un po’ fuori clima complessivo, ma comunque il giorno dopo la giornata contro la violenza sulle donne, è arrivata in tv la fiction su Rita Levi Montalcini. Giovedì 26 novembre in tv a tenere banco, infatti, è stata ancora la morte improvvisa di Diego Maradona, e così i ritratti del pibe de oro, gli approfondimenti, i commenti, i documenti originali hanno ancora occupato la programmazione sia della tv generalista che della pay assieme alle solite tristi cronache da pandemia.

Elena Sofia Ricci non sbaglia un colpo, il maghetto cresce, le Iene calano, va forte il docufilm di Rai3 che ha sostituito il battesimo dello show di Massimo Ranieri

Ieri la storia con Elena Sofia Ricci nei panni del premio Nobel ha però fatto molto bene: Rai1 ha avuto 5,464 milioni di spettatori ed il 21,9% di share, quasi doppiando il risultato di Canale 5. Sull’ammiraglia del biscione Harry Potter -Il prigioniero di Azkaban ha conseguito 2,5 milioni e 11,9% di share (Harry Potter e La camera dei segreti era arrivato a 2,391 milioni di spettatori ed il 12,6%, Harry Potter e la Pietra Filosofale aveva ottenuto 2,476 milioni di spettatori ed il 13,1% di share). Mentre su Italia 1 dopo l’apertura a 1,282 milioni e 4,5%, Le Iene sono rimaste a 1,465 milioni e il 7,8% di share (a 1,791 milioni di spettatori e 9,7% sette giorni prima) in una serata in cui Cologno ha giocato una strategia difensiva discreta, ma in cui è stata la terza rete pubblica a fare meglio delle attese. Il docufilm in prima tv Diego Maradona – che ha preso il posto dello show di Massimo Ranieri all’eventuale debutto – ha infatti riscosso 1,6 milioni di spettatori ed il 6,3%, correndo a lungo davanti al programma di Italia 1, oltre che a quello di Rete4 e La7. Franco Di Mare, inoltre, ha proposto pure con successo, in coda al documento, una storica puntata di Che tempo che fa.

Del Debbio (Sileri, Lorenzin) stacca Formigli (con i virologi, Zuccatelli e Mauro Corona)

Maradona, i morti per Covid, l’economia e la politica sono stati gli argomenti comuni dei due approfondimenti: su Rete4 Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio alla conduzione ha puntato su Pierpaolo Sileri, Beatrice Lorenzin, Giuseppe Cruciani, Maurizio Belpietro, Maurizio Gasparri, Claudia Fusani, Mariarita Gismondo, Giovanni Donzelli, Mino Taveri, Luigi Amicone, Susanna Ceccardi. La trasmissione così conformata ha conquistato 1,1 milioni di spettatori e il 5,6% di share, mentre sette giorni prima aveva avuto 1,1 milioni di spettatori e il 5,8% di share.

Su La7 Piazzapulita ha ospitato Alberto Mantovani, Andrea Crisanti, Luca Pani, Pier Luigi Lopalco, Giuseppe Zuccatelli, Mauro Corona, Annalisa Cuzzocrea, Alessandro De Angelis, Antonio Padellaro, Simone Moro, Chiara Valerio, Stefano Massini. Così attrezzato Corrado Formigli ha riscosso 948mila spettatori e 4% fino a mezzanotte (sette giorni prima aveva ottenuto 1,073 milioni di spettatori e il 4,6% fino a mezzanotte).

Il derby su Sky finisce in pareggio

Sky aveva una proposta bifronte, come spesso capita al giovedì. Su Tv8 Cluj-Roma di Europa League ha avuto 846 mila spettatori ed il 3,1% di share. Mentre il quinto Live di X Factor su SkyUno è rimasto stabile al 3,6% con 941 mila spettatori complessivi con la puntata con Alessandro Cattelan alla conduzione che ha eliminato Melancholia e Cmqmartina; il talent e la partita hanno corso come i telefilm di Rai2 (FBI 1 milione di spettatori e il 3,6%, 9-1-1 a 656mila e 2,9%).

Le altre partite di giornata. I Soliti Ignoti e L’Eredità dominano

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,156 milioni ed il 18,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,8 milioni di spettatori e 16,9%. Su Rai3 Che Succ3de? a 1,387 milioni di spettatori e 5,1%, Un Posto al Sole 1,783 milioni di spettatori con il 6,3%. Su Italia1 Csi ha attratto 1,155 milioni di spettatori con il 4,1%. Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber alla conduzione, ha avuto 1,883 milioni di spettatori e il 6,7%. Su Rete4 Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione, ha totalizzato 1,242 milioni di spettatori e il 4,5% di share e poi 1,239 milioni e 4,4%. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione, ha avuto 1 milione di spettatori e il 3,5% di share.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,628 milioni e 18,8% e 5,172 milioni e 22,7%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,471 milioni di spettatori e 13,1% e 3,8 milioni e 17,1%. Su Rai3 TGR 3,7 milioni di spettatori con il 15,6%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 12,4% e 17,6% e poi Storie Italiane 16,5% e 14,9%. Su Canale5 Mattino Cinque al 14,5% e 16,1% e 13,9%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,8%. Su Rai3 Agorà 8,8%, Mi Manda Rai3 6,2%. Su La7 Omnibus 4,1%, Coffee Break al 4,1%.

A mezzodì su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno al 14,2%, su Canale 5 Forum al 16,3%. Su Rai2 I fatti vostri 5,5% e 8,1%. Su Italia1 Sport Mediaset a 8,2%. Su Rai3 Elisir 6,4%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,8% e 1,3%, La Signora in Giallo 4,2%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,4% nella prima parte e 4,4% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 11,4%; Paradiso delle Signore 16,7%. La vita in diretta 15,7%. Su Canale5 Beautiful 16,7%, Una Vita 17,2% di share, Uomini e Donne 21,9%, GFVIP al 19,1%, Il Segreto al 16,4%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 13,3% nella prima parte, 13,4% nella seconda parte e 11,4% nella terza parte corta. Su Rai2 Ore14 al 3,1% e Speciale TG2 Adios Diego 3,2% mentre Sampdoria-Genova di Coppa Italia 4,8%. Su Rai3 Geo a 7,7% e 12,6% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,5%. Su La7 Tagadà 3% e 2,7%.

In seconda serata su Rai1 Ama Sanremo 9,4%. Su Canale 5 Film Festival de la comedie 7,1%. Su Rai2 Più o Meno 1,7%. Su Rai 3 Che tempo che fa in ricordo di Maradona 6,5%. Su Italia1 Amici 9,1%. Su Rete 4 Speciale Sport Mediaset Maradona 5,8% di share. Su Sky Uno Hot Factor segna 506mila spettatori e il 3,9%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 5,956 milioni e 22,5%; Tg5 a 5,2 milioni e 19,5%; TgLa7 1,340 milioni e 5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Diego Maradona)