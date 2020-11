Chili: 19 milioni per diventare la Netflix della cultura italiana

Il Messaggero, pagina 19, di R.Dim.

Via alla Netflix della cultura italiana per consentire, in epoca Covid-19, a Cdp di varare un’alleanza con Chili, una tv lombarda via Internet che senza la pretesa di sostituire la magia della sala, offra via streaming, a pagamento, agli italiani uno spettacolo alla Scala, la mostra di Raffaello alle Scuderie del Quirinale, conferenze, fiere e altri spettacoli. Una scommessa sponsorizzata dal ministro Dario Franceschini, comunque dall’esito incerto perché va testata la disponibilità dei clienti a un’offerta di questo tipo.

Ieri il cda di Cassa Depositi e Prestiti ha deciso di dar vita alla Newco di cui deterrà il 51% a fronte di un investimento di 9 milioni, mentre Chili, che è una tv operante nella distribuzione via Internet di film e di serie televisive facente capo a Stefano Parisi e soci – battezzata la Netiflix italiana – metterà 9 milioni tra know how e cash in cambio del 49%. Al progetto parteciperà il Mibact che è il regista di tutto con versamento di 10 milioni. «Stiamo lavorando, anche in previsione delle risorse del Recovery Fund, su grandi progetti – ha spiegato il ministro nelle scorse settimane – tra cui la nascita della Netflix della cultura italiana e una digital library nazionale, grazie a cui saremo in condizione di trattare con i giganti della rete in una posizione di forza».

(Nell’immagine il logo di Chili Tv)