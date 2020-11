Real Time vola al 4% con le nozze al buio

Gli scambi di coppie fanno volare gli ascolti di Real Time

Il Giornale, pagina 31, di Laura Rio.

Siamo su Real Time. E, dunque, non ci si può stupire di niente. Dalle zuffe per i vestiti da sposa alle malattie più orripilanti, chi accende quel canale sa con che argomenti passerà la serata. Perciò gli spettatori non si sono meravigliati che il singolare esperimento sociale di sposarsi “al buio” delle sei coppie di questa edizione di Matrimonio a prima vista si sia conclusa con un clamoroso scambio di coppie. Anzi, ci si sono appassionati. Tanto che l’ultima puntata, anzi la puntata in aggiunta intitolata «… E poi» in onda martedì sera è stata vista da un milione e centomila spettatori con addirittura il 4 per cento di share, che per un canale come Real Time è un ascolto record, il miglior risultato dell’anno della rete.

Ma tutta la stagione è stata seguita con entusiasmo. Che cosa c’è di più intrigante di vedere sei giovani che si sposano senza conoscersi bene, poi alla fine – ovviamente – si lasciano e, colpo di teatro, due dei “divorziati” si mettono insieme (nel caso specifico Andrea e Sitara), per poi lasciarsi pure loro? Più incredibile ancora è osservare l’accanimento sui social degli spettatori che partecipano agli accadimenti (anche con insulti) come se i protagonisti fossero innamorati veramente.

(Nella foto Matrimonio a prima vista)