Ascolti tv 25 novembre digital e pay: Maradona batte il virus a SkyTG24 e poi con Buffa va forte anche da Anna Billò dopo la Champions nerazzurra

L’Inter perde ma supera un milione e fa poco più della Juve il giorno prima, con Sky alle 21.00 a quota 1,8 milioni e 6,8% in prima serata con le varie emissioni della Champions League. Tra le native digitali free in prima serata vince Cologno: su 20 per Die Hard 718mila e 3%. Su Iris Prova a prendermi 616mila spettatori e 2,53%.

Ascolti access: Papi vince ma con Corsi vicinissimo.

E’ morto Diego Armando Maradona e perfino l’appuntamento sacro con la conta dei contagi e dei morti a SkyTg24 ha lasciato il posto al racconto della storia e delle gesta del campione argentino, con il direttore Giuseppe De Bellis che è sceso direttamente in campo. Ieri mercoledì 25 novembre dalle 17.30 in poi SkyTg24 ha riscosso 267mila spettatori e l’1,4% di share, mentre SkySport24 ha raggiunto nella stessa fase quota 153mila.

Un minuto di silenzio ha aperto le partite di Champions League in onda sulla pay alle 18.55 e alle 21.00. I match del preserale, senza italiane, hanno riscosso 171mila spettatori. Diverso il discorso la sera con il Biscione nerazzurro e la Dea impegnati.

Sulla pay la sconfitta casalinga di Antonio Conte al Meazza (Inter-Real Madrid 0-2) ha avuto 1,070 milioni di spettatori e il 4%, ma se si sommano anche le prestazioni di Diretta Gol e dell’Atalanta (Liverpool-Atalanta 0-2) e delle altre partite, il bilancio sale a ben 1,8 milioni e il 6,8%. Il post partite delle 23.00, con Federico Buffa e Maradona che hanno invaso lo spazio dei commenti, da Anna Billò, Billy Costacurta e Fabio Capello, ha conquistato ben 739mila spettatori ed il 4,2%, alla fine facendo meglio di altre commemorazioni generaliste.

Tra le native digitali free in prima serata vince 20 davanti a Iris e Rai Movie, solo quarta Tv8 con X Factor

In prima serata su 20 per Die Hard 718mila e 3%. Su Iris Prova a prendermi ha avuto 616mila spettatori e 2,53%. Su Rai Movie Cosa dirà la gente ha avuto 528mila spettatori e 2%. Su Tv8 X Factor 458mila e 2,3%. Su Rai4 Vigilante ha avuto 393mila e 1,5%. Su Real Time Ti spazzo in due 294mila e 1,1%. Su Cine34 E’ nata una star? ha avuto 270mila spettatori e 1,05%. Su Nove Riaccendiamo i fuochi a 264mila e 1%. Su RaiPremium Maiorca Crime a 249mila e 0,9%. Su La5 il film The Royal saga ha avuto 210mila spettatori e 0,8%. Su Top Crime per La vendetta di una donna 208mila e 0,8%.

Le altre partite di giornata: Papi vs Corsi, cuochi a tutto spiano, Volpe male

In access ecco Papi. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 696mila spettatori con il 2,4%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 630mila spettatori con 2,2%. Su Rai4 Criminal Minds 339mila spettatori e 1,2%.

Al mattino su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 44mila spettatori con lo 0,7%.

A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg ha raccolto 141mila spettatori con lo 0,9%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 126mila spettatori con 0,8%.

In preserale. Su Nove Little Big Italy a 353mila e 1,5%, su Tv8 Cuochi d’Italia a 342mila e 1,4%.

In seconda serata. Su Tv8 Piacere Maisano 105mila e 1,8%, su Nove Fake-La fabbrica delle notizie 176mila e 0,9%.

Emanuele Bruno

(nella foto Federico Buffa )