Ascolti tv analisi 25 novembre: Hunziker batte Capotondi, Sciarelli e la Champions pay. L’Alligatore annega tra i tributi a Maradona

All Together Now supera il film di Rai1 sulla violenza contro le donne e Chi l’ha visto?, che cala rispetto a sette giorni prima. La Champions su Sky porta a casa complessivamente 1,8 milioni e precede il film di Italia 1. Fa flop la fiction sulla seconda rete, che in questa fase non pare capace di promuovere questo tipo di prodotti. Dietro arrivano le celebrazioni del campione argentino.