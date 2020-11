Ascolti tv 24 novembre digital e pay: Champions juve-centrica. Il segreto di Matrimonio a prima vista? Gli esperti che sbagliano

Ascolti tv: su Tv8 Ogni Mattina permane un trend preoccupante

Come accoppiare gli attaccanti. E’ il tema tuttora di attualità per Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, che anche ieri ha prima messo assieme Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, e poi ha affiancato al campione portoghese Alvaro Morata. L’esito dell’errore iniziale di formazione ha avuto risvolti ‘drammatici’, anzi drammaturgici: pur giocando con la squadra più scarsa del girone, i bianconeri hanno inseguito prima il pareggio e quindi la vittoria fino al minuto novantadue, e lo spettacolo televisivo si è giovato dell’errore del giovane trainer. Qualcosa di simile – errori ‘tecnici’ che migliorano la godibilità di un programma tv – accade da anni che per un docureality transitato da Sky e Discovery.

Calcio pay, il bilancio di ieri: 5,6% in prima serata

C’era il calcio della Champions League, martedì 24 novembre e con la moscia (per ascolti) Lazio-Zenit su Canale 5, ad accendersi sono state le prestazioni del calcio pay. Su Sky la partita dell’Olimpico ha incamerato ulteriori 100 mila spettatori, mentre Juventus-Ferencvaros, vinta dai bianconeri per due a uno col gol di Alvaro Morata ha incassato 1,077 milioni di spettatori ed il 3,9%; complessivamente le partite della massima competizione continentale alle 21.00 su Sky hanno avuto 1,526 milioni di spettatori ed il 5,6%. Mentre i match delle 18.55 senza italiane hanno conseguito 183mila spettatori solamente. Inoltre su Skyno Antonino Chef Academy ha avuto 70mila spettatori di flusso ed lo 0,3%. Comunque sia, tra le generaliste stavolta ha vinto Il Commissario Montalbano su Rai1, davanti al fenomeno di serata e di stagione Il Collegio, capace di concentrare tanti giovani su Rai2 e battere Canale 5 con la citata Lazio-Zenit e Le Iene.

Fenomeno su Real Time: il furbo Andrea conferma il matrimonio con Nicole, poi si mette con Sitara…

A proposito di graduatoria degli ascolti, come detto, ieri ha fatto il botto la puntata di bilancio di Matrimonio a prima vista, che ha battuto alcuni dei talk d’informazione. Confermato l’esito inatteso di accoppiamenti e scoppiamenti dei vari partecipanti ‘cavie’: erano stati l’unica coppia sposata ‘salva’ della prima fase, in teoria, e invece Nicole e Andrea si erano subito lasciati dopo la fine del programma. Lui in realtà, dicono le cronache, dopo si era messo con Sitara, altra moglie del test. Ma poi Andrea ha rotto anche la seconda relazione, mentre Nicole ha trovato diversamente, nella vita reale, forse grazie alla popolarità conquistata, l’anima gemealla. Confermata, quindi, la tesi del successo televisivo involontario (?) dell’esperimento: meno gli psicologi azzeccano, più si litiga, e meglio vanno, ovviamente, gli ascolti, che anche ieri hanno superato un milione e sono cresciuti di un decimale rispetto al record di sette giorni prima.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Real Time davanti a Nove e 20

In prima serata su Real time Matrimonio a prima vista 1,038milioni di spettatori e 3,9%. Su Nove Sahara 487mila e 2,1%. Su 20 Hunter’s prayer a 465mila e 1,7%. Su Tv8 La magia del Natale 367mila e 1,4%. Su Iris Il pistolero a 427mila e 1,59%. Su Rai Movie The Post 384mila spettatori e l’1,45%. Su Cine34 Sharm El Sheikh 360mila e 1,37%. Su Rai Premium L’amore è servito 341mila spettatori e l’1,28%. Su Rai4 Tonya 331mila spettatori e 1,31%. Su TopCrime Chicago PD 252mila spettatori e 0,9%, su La5 GF Vip 159mila spettatori e 0,85%. Su Rai5 Coriolanus 154mila spettatori e 0,6%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 686mila e 2,4%. Su Nove Deal with it ha raccolto 677mila spettatori e 2,4%. Su Rai4 Just for laughs a 428mila e 1,5%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 374mila spettatori con l’1,6%.

La mattina su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 48mila spettatori e 0,7%. Ogni Mattina dopo il tg 125mila e 0,8%.

Al pomeriggio su Tv8 Incontri fatali 332mila spettatori e 2,2%; Il Natale della porta accanto 409mila spettatori e 3,2%; Vite da Copertina 185mila spettatori con l’1,2%.

In seconda su Tv8 Babbo Natale cercasi 225mila e 1,9%. Su Nove Trappola in fondo al mare 2 135mila spettatori e 1,9%

Emanuele Bruno

(Nella foto Nicole di Matrimonio a prima vista)