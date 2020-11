Ascolti tv analisi 24 novembre: Amore ritorna e prevale, il Collegio supera Lazio e Iene. Floris azzecca i virologi. Ok RealTime e Juve pay

Ascolti tv talk: in access Otto e Mezzo con Scurati e Scanzi sfiora 2,4 milioni e straccia Moreno pre Collegio che con Renzi batte Palombelli

Ha rivinto Il Commissario Montalbano. La replica di Amore, scelto nella giornata contro la violenza sulle donne, non ha fatto il botto su Rai1, ma il bilancio di 4,542 milioni con il 18,3% è bastato per regolare una concorrenza che anche lei non ha dispiegato tutta la propria forza potenziale. Delle partite di Champions League del turno di martedì, Canale 5 – dopo due appuntamenti con la Juve e uno con l’Inter – ha infatti trasmesso quella della Lazio, in attesa di dedicare una prima serata ‘dovuta’ anche all’Atalanta. La vittoria dei biancocelesti per tre a uno sullo Zenit di San Pietroburgo, ha conquistato 2,539 milioni di spettatori ed il 9,3% di share, alla fine correndo dietro la puntata de Il Collegio in onda su Rai2, che ieri è arrivata a 2,492 milioni e l’11,2% di share. Il docureality di Rai2 ha battuto nettamente Le Iene, che hanno ottenuto 1,832 milioni di spettatori e 10% di share dopo la lunga presentazione a 2 milioni e 7%, in chiaro progresso rispetto alla settimana precedente (1,6 milioni e 8,7%) e in chiaro vantaggio sui talk d’informazione.

Nella serata caratterizzata dai dati preoccupanti sul numero dei morti per corona virus, sono rimaste simili le prestazioni di Giovanni Floris, sono cresciute poco quelle di Bianca Berlinguer, che ha sorpassato di fatto Mario Giordano.

Talk d’informazione: vince Floris con Capua e Gratteri; Berlinguer ha Zaia, Emiliano e Bersani, e supera Giordano con Giorgia Meloni e Gustav Thoeni

Su La7 DiMartedì ha schierato tra gli altri Ilaria Capua, Massimo Giannini, Suor Alessandra Smerilli, Pierpaolo Sileri, Luca Richeldi, Marco Damilano, Alessandro Sallusti, Stefania Salmaso, Monica Maggioni, Matteo Bassetti, Nicola Gratteri, Roberto Speranza, Agostino Miozzo, Pietro Senaldi, Concita De Gregorio, Giovanna Botteri, Marco Cattaneo, Francesco Stellacci, Barbara Gallavotti, Nando Pagnoncelli, Francesco Rutelli, Stella Kyriakides, Davide Desario, Luigi Contu, Valeria Cagno, Elena Bonetti, Fiorella Mannoia. E parlando molto di Covid ha conquistato 1,282 milioni di spettatori e il 5,2% (1,336milioni e 5,6% sette giorni prima).

Su Rai Tre #Cartabianca schierando Massimo Galli, Flavio Insinna, Paolo Mieli, Luca Zaia, Michele Emiliano, Pierluigi Bersani, Manlio Di Stefano, Andrea Scanzi, Maurizio Belpietro, Marianna Aprile, Roberto Vecchioni, Enrico Lucci è salito a 1,017 milioni di spettatori ed il 4,4% (975mila milioni di spettatori ed il 4,1% la settimana scorsa). Su Rete4 Fuori dal coro, ha ospitato Giorgia Meloni, Francesco Facchinetti , Vittorio Sgarbi, Gianluigi Paragone, Veronica Gentili, Massimo Galli, Gustav Thoeni, Vittorio Feltri. Così facendo Mario Giordano ha conquistato 858mila spettatori ed il 4,4% (972mila spettatori ed il 4,9% il bilancio di sette giorni prima).

Tra le alternative ansiolitiche della serata, da registrare l’ottimo risultato della puntata consuntivo di Matrimonio a prima vista su Real Time. Il programma ha conquistato 1,038 milioni d spettatori con il 3,8% battendo il record precedente.

Ma il più forte effetto destabilizzante sulla proposta free lo ha avuto la Champions League in versione pay su Sky. Il match Juve-Ferencvaros terminato due a uno per i bianconeri, ma rimasto aperto fino al novantaduesimo, ha avuto 1,077 milioni di spettatori ed il 3,9%. Il bilancio complesso delle partite di coppa sulla pay alla sera, Diretta Gol compreso, è stato di 1,5 milioni di spettatori e il 5,6%.

Le altre partite di giornata. Amadeus batte Striscia, bene Insinna, ok Panicucci, bene Matano, Vespa batte Costanzo con Gori e Salvini

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,026 milioni e 17,8%. Su Canale 5 Striscina la Notizina a 4,080 milioni di spettatori e 15%. Su Rai3 Che succ3de 1,441 milioni di spettatori con il 5,4%, Un Posto al Sole 1,831 milioni di spettatori con il 6,5%. Su Italia1 Csi 1,384 milioni di spettatori con il 5%. Su La7 Otto e mezzo a 2,341 milioni di spettatori e 8,3% di share.

Su Rai2 Tg2 Post, risucchiato da Il Collegio ha raccolto 1,6 milioni di spettatori e il 5,6% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1,326 milioni di spettatori e 4,8% di share e poi 1,206 milioni e 4,2%.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,676 milioni e 19,5% e 5,3 milioni e 23,7%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,483 milioni di spettatori e 13,6% e 3,7 milioni e 17%. Su Rai3 TGR 3,530 milioni di spettatori con il 15,1%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 13,3% e 18%; Storie Italiane al 16% e 12,5%. Su Canale5 Mattino Cinque al 16,1%, 16%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,4% Su Rai3 Agorà 8,6%, Mi Manda Rai3 6,2%. Su La7 Omnibus 3,4% e 3,3%, Coffee Break al 3,9%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 13,5% di share. Su Canale 5 Forum al 16,6%. Su Rai2 I fatti vostri 6,3% e 8,1%. Su Italia1 Sport Mediaset a 5,9%. Su Rai3 Elisir a 6,8%, Quante Storie 6,3%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,6%, nella prima parte e 1,6% nella seconda parte, La Signora in Giallo 4,2%. Su La7 L’Aria che Tira a 4,7% nella prima parte e 4,1% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 11,8%; Paradiso delle Signore 17%. La vita in diretta 15,5%. Su Canale5 Beautiful 17,8%, Una Vita 17,3% di share, Uomini e Donne 21,4%, GFVIP al 18%, Il Segreto al 16,6%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 13,7% nella prima parte, 14,5% nella seconda parte e 11,4% nella terza parte corta.

Su Rai2 Ore 14 2,7%, Quasi Detto Fatto 2,7% e Detto Fatto 4,2%. Su Italia1 I Simpson 6,9%, nel primo episodio, 7,5% nel secondo episodio e 6,7% nel terzo episodio. Su Rai3 Geo a 7,6% e 12,7% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,6%. Su La7 Tagadà 2,4% e 2,4%.

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 9,9% di share. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 6%. Su Rai2 Voice Anatomy 5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 4,8%. Su Italia1 Amici 8,3%. Su Rete 4 Inganni pericolosi 3,7% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,081 milioni e 23,5%; Tg5 a 5,060 milioni e 19,5%; TgLa7 1,546 milioni e 5,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de Fuori dal coro)