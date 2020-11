Ascolti tv 23 novembre digital e pay: access caldo anche sulle ‘altre’ e Corsi batte Papi al fotofinish con una replica, De Filippi e Dalla Zorza. Poi vince Gomorra

Ascolti tv, anche senza calcio giocato fioccano le proposte rosa

Non c’era il calcio, ed era molto atteso il passaggio in access prime time del premier Giuseppe Conte, ieri – lunedì 23 novembre – in onda su La7 ad Otto e Mezzo. Anche sulla native digitali free, in questa fascia, il confronto è stato più severo del solito. Tv8 e Nove si sono affrontati con i ‘soliti’ game show, ma sono entrate in pista anche Csaba Dalla Zorza, al rientro su Real Time, e Maria De Filippi in replica su La5. In prima serata, invece, tra le generaliste ha vinto facile la fiction di Rai1, Vite in fuga, davanti al Grande Fratello Vip e a Report. E’ in questo contesto che vanno pesate le prestazioni delle emittenti native digitali free e quelle di Sky. Sulla pay Su SkyUno Masterchef Usa a 56mila spettatori di flusso e 0,2%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8, davanti a Nove e La5

In prima serata su Tv8 Gomorra4 ha conquistato 810mila spettatori con il 3,22%. Su Nove Aspirante vedovo ha conseguito 505mila spettatori e 2%. Su La5 Rosamunde Pilcher 397mila spettatori e 1,6%, su Iris L’Isola dell’ingiustizia a 372mila e 1,5%, su 20 Un milione di modi per morire a 311mila spettatori con 1,23%. Su Cine34 E fuori nevica! 303mila e 1,17%, su Real Time Vite al Limite ha conquistato 301mila spettatori e 1,16%. Su Rai Movie The Homesman a 300mila spettatori e 1,16%. Su Rai4 Il trono di spade a 241mila spettatori con 0,9%. Su TopCrime Csi New York 234mila spettatori e 0,83%. Su Rai Premium Tale e quale show 172mila spettatori e 0,73%. Su Rai5 Nessun Dorma raccoglie 68mila spettatori e lo 0,2%.

Nella altre fasce: Deal with it batte Guess my age di poco, male ma in crescita Volpe

In access su Nove Deal with it ha raccolto 689mila spettatori e 2,4%. Su Tv8 Guess my age a 683mila e 2,4%. Su La5 Uomini e Donne raggiunge 464mila spettatori e l’1,7%. Su Real Time il rientro di Cortesie per gli Ospiti 395mila spettatori con l’1,4%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 337mila spettatori con l’1,4%. La mattina. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 80mila spettatori e 1,2%. Ogni Mattina dopo il tg 137mila e 0,9%. Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 189mila spettatori e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Deal With It)