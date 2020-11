Stasera va in onda la reunion

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: ha cominciato Will Smith con una puntata speciale di “Bel Air”. Ora Matthew Perry annuncia la rimpatriata a marzo di “Friends” per un unico, attesissimo episodio speciale della serie durata ben dieci stagioni.

Le serie fanno ’90 ed è tempo di reunion Da Friends a Bel Air: tutti (di nuovo) in tv

QN – Quotidiano Nazionale, pagina 35, Barbara Berti.

A volte ritornano. Per la gioia dei fan. A trent’anni esatti dal primo episodio, è tornato Willy, il principe di Bel-Air, sitcom che lanciò a livello planetario Will Smith. E a breve, dopo oltre 25 anni, si riunirà anche il cast di Friends, la serie americana che ha scardinato lo storytelling della comicità televisiva. Will Smith e soci sono andati in onda con una puntata speciale sulla piattaforma streaming HBO Max nei giorni scorsi: le porte di casa Banks si sono riaperte e Willy ha ritrovato i cugini Carlton (Alfonso Ribeiro), Ashley (Tatyana Ali) e Hilary (Karyn Parsone), la zia Vivian (Daphne Maxwell Reid), l’amico del cuore Jazz (DJ Jazzy Jeff) e il maggiordomo Geoffrey (Joseph Marcell).

Assente dalla reunion l’attore James Avery, lo zio Phil, mancato nel 2013, ma ricordato nel corso dello speciale attraverso una delle scene più iconiche del rapporto ‘paterno’ tra zio e nipote. A proposito di cast, in occasione di questa puntata speciale, Smith ha incontrato anche Janet Hubert, la prima interprete di zia Vivian (nelle prime tre stagioni), sancendo così la “pace” visto che tra i due all’epoca della serie pare ci fossero attriti inconciliabili. Ma per festeggiare i 30 anni della serie sono in arrivo altre sorprese: nel 2019 era stato diffuso il trailer di un reboot molto dark, diretto da Morgan Cooper. Il fan-film era diventato virale, arrivando anche all’attenzione di Will Smith, che lo aveva definito “geniale” tanto da decidere di produrre una serie reboot dal titolo (provvisorio) Bel-Air.

Al centro delle nuove puntate ci sarà sempre Willy che dalle strade di Philadelphia approda alla lussuosa Bel-Air. Affrontando conflitti e complicazioni interiori «per un dramma a tinte forti» secondo la rivista The Hollywood Reporter.

Torna anche Friends

A New York, invece, sta per riaprire la famosa caffetteria Central Perk, ritrovo dei sei amici speciali: Rachel Green, interpretati da Jennifer Aniston, Monica Geller che ha il volto di Courteney Cox, Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Chandler Bing (Matthew Perry) e Ross Geller (David Schwimmer). La reunion di Friends è in programma per il 2021: a marzo gli attori torneranno sul set per un unico episodio speciale.

(Nella foto Friends)