Ascolti tv 23 novembre analisi: Valle meglio, GFVIP allunga il brodo, Ranucci massacra Porro, il Milan (e l’idea di allargare al Berlusca). Gruber e Conte super

Un esecutivo con Forza Italia? Segnali di pace trasversale in access dalla Gruber, dove Sallusti non ha aggredito un Giuseppe Conte apparso un po’ in difficoltà. Ma poi segnali di guerra in prima serata, quando Report ha parlato del nuovo assetto del Milan, ma anche della gang dei pizzardoni romani. La fiction Vite in fuga migliora rispetto all’esordio, GfVip va avanti fino a tarda notte e annuncia ai reclusi che finirà a febbraio.

Ascolti tv e Covid-19: in access fa il botto Lilli Gruber, al 10,4% di share e quasi 2,9 milioni di spettatori con Giuseppe Conte e Alessandro Sallusti

Politica protagonista in tv, ieri, lunedì 23 novembre, sotto varie forme. In access prime time Giuseppe Conte è passato da Otto e mezzo. E’ parso emozionato, specie all’inizio, e ha tossito molto, facendo preoccupare Lilli Gruber. Poi è andato meglio strada facendo, non particolarmente pressato da Alessandro Sallusti; e certamente non è stato vessato neanche dalla conduttrice, che però ha fatto tutte le domande. Sul veglione, sugli sci a Natale, sui banchi a rotelle e le scuole, su Silvio Berlusconi eventuale supporter dell’esecutivo, e su tutto il resto, compresa la Rai. Conte ha ‘confermato’ Fabrizio Salini, promuovendo la gestione della Rai dell’attuale ad, e gli ascolti hanno sfiorato 2,9 milioni con il 10,4%. Sono parse, a chi voleva fare retroscena, prove tecniche riuscite di allargamento delle intese a Forza Italia.

La terza rete – per stare sempre ai retroscena – in prima serata ha però poi fatto strame di quanto era stato eventualmente costruito. Report ha parlato della nuova proprietà del Milan, del suo assetto societario particolare e del duo Cerchione/D’Avanzo, della prospettiva della costruzione del nuovo stadio. E poi ha calcato la mano, col secondo servizio, sulla gang dei vigili urbani romani che si pone come sotto potere illegale e difficile da sradicare, facendo rimpiangere il sindaco Marino. Era complicato battere il risultato record di sette giorni prima (3,450 milioni e 13,3%), ma Sigfrido Ranucci ha portato a casa comunque un risultato notevolissimo senza argomenti pop: 2,866 milioni di spettatori e 11,24%.

La graduatoria normale premia Rai1

Ma torniamo alla partita normale dei meter. In prime time la seconda puntata della fiction con Anna Valle e Claudio Gioè su Rai1, Vite in fuga, che alla prima puntata aveva ottenuto 4,1 milioni e il 16,8%, alla seconda è salita a 4,350 milioni di spettatori ed il 19,2% battendo la concorrenza. Canale 5 ha proposto l’ennesima puntata di Grande Fratello Vip, dove Alfonso Signorini ha atterrito i reclusi annunciando un prolungamento del reality fino a febbraio del 2021. La puntata che ha eliminato Patrizia de Blanck ha riscosso 3,5 milioni circa ed il 20,2% tra le 21.27 e le 25.17.

Le altre proposte chiave delle tv generaliste si sono accodate nell’ordine più naturale: su Italia1 la pellicola Logan – The Wolverine, con Hugh Jackman, ha avuto 1,528 milioni di spettatori e 6,46%; su Rete 4, travolto da Ranucci, Nicola Porro ha conseguito 1,168 milioni di spettatori e il 5,5% di share con Quarta Repubblica; su Rai2 la pellicola Assassin’s Creed si è fermata 829 mila e 3,24% facendo poco meglio delle serie tv di Tv8 (il finale di Gomorra a 759mila spettatori con il 2,8%) e La7 (Grey’s Anatomy a 716mila e 3%).

Le altre partite della giornata. In luce Amadeus, Insinna vince contro una replica, bene Sagramola

In access questi gli equilibri. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,2 milioni e 18,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,763 milioni di spettatori con uno share del 16,8%. Su Italia1 CSI 1,260 milioni di spettatori con il 4,5%. Su Rai3 la novità Che succ3de? 1,237 milioni di spettatori e 4,6% e Un Posto al Sole raccoglie 1,749 milioni di spettatori con il 6,2%.

Su La7 Otto e Mezzo, con Giuseppe Conte ospite di Lilli Gruber ha avuto 2,887 milioni e 10,4% di share. Su Rete 4 Stasera Italia è arrivato a 1,456 milioni e 5,2% di share e poi 1,231 milioni e 4,3%. Su Rai2 Tg2 Post con Carlo Calenda da Manuela Moreno ha conseguito 1,027 milioni di spettatori e il 3,6% di share.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3,754 milioni di spettatori e 19,1% mentre L’Eredità 5,382 milioni con il 23,6%. Su Canale 5 (replica) Caduta Libera – Inizia la Sfida a 2,6 milioni di spettatori con il 13,6% di share e Caduta Libera 3,946 milioni con il 17,7% di share. Su Rai3 il TGR 3,556 milioni di spettatori con il 15% di share.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina al 15,9%. La prima parte di Storie Italiane 17%. Su Canale5 Mattino Cinque 16,6% nella prima parte, 18,4% nella seconda parte e 13,5% nel finale. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 2,4%. Su Rai3 Agorà 8,3%, Mi Manda Rai3 6,5%. Su La7 Omnibus 3,9%, Coffee Break 4,3%.

A mezzodì su Rai1 Storie Italiane 14,6%, È Sempre Mezzogiorno 13,7%. Su Canale 5 Forum 15,5%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5,8% nella prima parte e 8% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 6%. Su Rai3 Elisir 7,3%, Quante Storie 6,4%, Passato e Presente 4,7%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,4% e 1,8%. La Signora in Giallo 4,2%. Su La7 L’Aria che Tira 5,6% e 4,7%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 12,6%, Il Paradiso delle Signore 17,2%, La Vita in Diretta 16,1%. Su Canale5 Beautiful 17,5%, Una Vita 16,7%, Uomini e Donne 21,8%, Grande Fratello Vip 18,1%, Il Segreto 16,2%, Pomeriggio Cinque 14,8% nella prima parte, 13,8% nella seconda parte e 12,1% nella breve terza parte. Su Rai2 Ore 14, con Milo Infante al 2,5% e il rientro di Detto Fatto a 3% e 4,8%, con Resta a Casa e Vinci al 2%. Su Italia 1 I Simpson 5,7%, 6,8% e 6,4%. Su Rai3 Aspettando… Geo 8,4% e Geo 13,2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,9%. Su La7 Tagadà 3,4% e Tagadà #Focus 3%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 6,5% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip Night 17,2%. Su Rai2 Stracult live show 1,5%. Su Rai 3 Linea Notte 7%. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone 4,3% e 4,3%.

Alle 20 ecco il bilancio delle news: Tg1 a 6,264 e 24%, Tg5 a 5,180 milioni e 19,5%. TgLa7 a 1,574 milioni e 5,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Report)