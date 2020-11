Ascolti tv 23 novembre 2020: Anna Valle regola il Grande Fratello Vip e Report

Vite in fuga 18,4%, Grande Fratello Vip 20,22% e Report 11,23%

Seconda giornata con la nuova fiction di Rai1, Vite in fuga, che ha registrato il 18,4% di share media con 4,5 milioni di telespettatori, così suddivisi: primo episodio 17,64% e 4,578 milioni, secondo episodio 19,24% e 4,341 milioni. Ieri la serie con Anna Valle aveva raccolto il 16,8% e 4,1 milioni.

Seconda posizione per il Grande Fratello Vip su Canale5 al 20,22% e 3,497 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa il reality show aveva portato a casa il 19,65% e 3,5 milioni.

Terza piazza per Report su Rai3 con l’11,23% e 2,866 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma d’inchieste aveva fatto il 13,26% e 3,450 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera, lunedì 23 novembre 2020, continua con il film Logan – The Wolverine su Italia1 con il 6,45% e 1,528 milioni di spettatori, poi il talk show Quarta Repubblica su Rete4 con il 5,50% e 1,168 milioni e Assassin’s Creed su Rai2 al 3,23% e 829 mila.

Si chiude con la serie Gomorra su Tv8 al 3,2% e 809 mila contatti, pio la serie tv Grey’s Anatomy su La7 al 2,97% e 794 mila e il film Aspirante vedovo sul Nove al 2% e 516 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,6%, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,7%. Amici di Maria De Filippi su Italia1 al 3,7% e 782 mila.

Guess my age su Tv8 al 2,4% e 684 mila, mentre Deal with it sul Nove 2,5% e 689 mila, con una replica fa meglio del competitor.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Vite in fuga)