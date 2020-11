Ascolti tv 22 novembre digital e pay: in luce Ibra e Insigne, Inter su Dazn, Moto2, MotoGp, Medvedev-Thiem. Boom Rai4

Ascolti calcio: Udinese-Genoa ha conseguito 512mila spettatori ed il 2,3%; mentre gli incontri delle 15.00 sono arrivati a 700mila spettatori ed il 3,7%, con Roma-Parma a 334mila e 1,8%.

Giornata ricca di sport in day time, domenica 22 novembre, con la tappa finale del Motomondiale live su Sky e su Tv8, ma anche con la Serie A e il tennis con la finale dei Masters ad attrarre l’attenzione degli appassionati. Alle 15.00 la gara di MotoGpnon influente sulla graduatoria del Mondiale ha avuto 1,2 milioni e il 6,5% su Tv8 e 558mila spettatori ed il 2,94% su Sky. A cavallo dell’ora di pranzo su TV8 la gara di Moto3 ha riscosso 536mila spettatori il 3,52% mentre quella di Moto 2 825mila (3,93%) assegnando il titolo a Enea Bastianini. Le stesse competizioni sulla pay hanno conseguito 495mila e 1,95% (record stagionale) e 278mila e 1,82%.

Inter contro Toro (e Juve), sul 209 di Dazn

In tema calcio su Sky alle 20.45 Napoli-Milan ha avuto 2,088 milioni di spettatori ed il 7,5%. Alle 18.00 Udinese-Genoa ha conseguito 512mila spettatori ed il 2,3%; mentre gli incontri delle 15.00 700mila spettatori ed il 3,7%, con Roma-Parma a 334mila e 1,8%. Inoltre sul 209 di Sky per Dazn,alle 15.00 Inter-Torino ha conquistato 512 mila spettatori ed il 2,7% di share. La sera prima sempre su Dazn Juve-Cagliari era arrivata a 597 mila spettatori e 2,2%.

In serata il tennis, con Medvedev-Thiem da Londra in concorrenza parziale con Napoli-Milan, ha avuto 154 mila spettatori.

In prima serata su Rai4 Cold Blood 834mila e 3,1%. Tv8 Masterchef 724mila e 3,3%. Su 20 John Rambo a 606mila e 2,3%. Su Iris Guardia del corpo 561mila e 2,2%. Su La5 Una tata per Natale a 471mila e 1,74%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 408mila e 1,43%. Su Cine34 Ti amo in tutte le lingue del mondo 396mila spettatori e 1,51%. Su Giallo Astrid e Raphaelle 376mila e 1,45%. Su Nove Sirene a 304mila spettatori e 1,2%. Su Rai Movie In guerra per amore 289mila e 1,1%. Su Top Crime Csi a 145mila e 0,5%. Su RaiPremium Tutto in famiglia 112mila spettatori e 0,4%. Su La7d Grey’s Anatomy a 104mila e 0,4%.

In access su Tv8 4 Ristoranti è stato seguito da 784mila spettatori con il 2,8%. Sul Nove Little Big Italy ha avuto 416mila spettatori con l’1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Jean Reno in un momento di Cold Blood)