Giornalista Rai imbarazza il Governo

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: Angela Caponnetto, in una diretta online con la nave Nave Jonio (collegati Luca Casarini e Beppe Giulietti), conclude male il suo intervento. «Posso fare un saluto e un ringraziamento a quelle poche forze di polizia e dell'ordine che ci hanno dato delle comunicazioni sottobanco, che stanno lavorando e continuano a lavorare insieme alle Ong per salvare vite umane nonostante per loro sia molto più complicato perché hanno degli ordini diversi?».

Il mistero dea “talpa” che aiuta le Ong. L’ira di Meloni

Il Giornale, pagina 6, Fabrizio Boschi.

«Un ringraziamento a quelle poche forze dell’ordine che ci hanno dato comunicazioni sottobanco e che continuano a lavorare con le Ong nonostante gli ordini diversi». Il saluto a «Guardia costiera e Guardia di finanzia» è di Angela Caponnetto, giornalista Rai, paladina delle navi Ong e dei migranti. Questa frase, che imbarazza la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e tutto il Governo, arriva durante la conferenza di Mediterranea Saving Humans con un parterre di «eccellenza» come Luca Casarini.

Su Facebook, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni chiede spiegazioni: «Le dichiarazioni della Caponnetto sono gravissime. Il ministero apra un’indagine per verificare la veridicità di queste affermazioni. Sarebbe intollerabile se alcuni tra coloro che sono pagati per far rispettare le leggi dello Stato facessero in realtà l’esatto contrario. Noi presenteremo subito un’interrogazione in Parlamento per arrivare in fondo a questa vicenda».

(Nella foto Angela Caponnetto)