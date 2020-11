Ascolti Tv 21 novembre: Tu si que vales (picco da 7,2 mln) batte anche la finale di Ballando. Sul podio il film di Italia1

E’ tornato il calcio della Seria A, ma con Juventus-Cagliari su Dazn (con qualche difficoltà dello streaming) ed il 209 di Sky alla sera. La sfida principale di sabato 21 novembre in prima serata è stata ancora una volta quella tra Milly Carlucci (che proponeva la finalissima del suo show, vinto da Gilles Rocca e con Lucrezia Lando davanti a Paolo Conticini e Veera Kinnunen e Alessandra Mussolini con Samuel Peron) e la semifinale del people show di Maria De Filippi, con film, telefilm e l’accoppiata Le parole della settimana/ Sapiens a completare la griglia di base.

Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel.

Su Canale 5 Tu si que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti (ancora presente in carne e ossa per una parte della puntata, ma per buona parte in collegamento), Teo Mammucari e Rudy Zerbi in giuria, e quindi Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara alla conduzione, Sabrina Ferilli alla guida della giuria popolare, a 5,565 milioni ed il 26% tra le 21.42 e le 24.56 (a 5,458 milioni ed il 26,2% di share sette giorni prima). I picchi del programma sono stati alle ore 22,50 con 7 milioni 226 mila spettatori e alle ore 23,55 con il 30,63% di share.

Su Rai1 la finale dello show di Milly Carlucci e company (nel cast Barbara Bouchet, Stefano Oradei, Lina Sastri, Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano, Samuel Peron, Vittoria Schisano, Marco De Angelis, Elisa Isoardi, Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini, Maykel Fonts, Tullio Solenghi, Maria Ermachkova, Ninetto Davoli, Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini, Veera Kinnunen, Daniele Scardina, Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani, Tove Villfor, Costantino della Gherardesca, Sara di Vaira, Gilles Rocca, Lucrezia Lando con la giuria formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith) con Ballando Tutti in Pista ha conquistato 5,172 milioni e 18,5% dalle 20.46 alle 21.26 (sette giorni prima a 4,754 milioni di spettatori pari al 17,4% di share), mentre con Ballando con le Stelle ha raccolto 4,944 milioni circa e 23,7% tra le 21.30 e le 25.14 (4,234 milioni di spettatori pari al 20,1% di share sette giorni prima).

Su Italia1 la pellicola noir family Il cacciatore e la regina di ghiaccio, con Emily Blunt e Jessica Chastain ha avuto 1,383 milioni di spettatori ed uno share del 5,3%.

Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: S.W.A.T a 1,3 milioni ed il 4,6%; Criminal Minds a 1,045 milioni ed il 3,8%.

Su Rai3 Le parole della settimana a 1,768 milioni e 6,3% e poi Sapiens, con Mario Tozzi in pista, ha riscosso 1,142 milioni di spettatori con il 4,8% di share.

Su Rete4 la pellicola action fantasy The Bourne Ultimatum-Il ritorno dello sciacallo, con Matt Damon, Paddy Considine, Edgar Ramirez, Julia Stiles, ha portato a casa 904mila spettatori ed il 3,5%.

Su La7 il titolo cult Il ponte sul fiiume Kwai, con William Holden, Jack Hawkins, Alec Guinness, Sessue Hayakawa, ha conseguito 289mila spettatori con uno share dell’1,2%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Ballando con le stelle)