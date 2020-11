Ascolti tv 18 novembre digital e pay: SkyTg24, salgono i numeri del virus. La5 vince con Un principe per Natale

I numeri della pandemia tornano a crescere anche su Sky, all’1,3% alle 18.00. Tra le native digitali free in prima serata: su La5 il film Un principe per Natale 771mila e 3%. Su Rai4 Criminal 564mila e 2,2%. Su Iris Mediterraneo 457mila e 1,79%. Su Rai Movie Beata Ignoranza 457mila e 1,73%. Su Tv8 X Factor 434mila e 2,1%.

Ascolti Tv access: grande sfida tra Papi e Corsi senza I Soliti Ignoti nella fascia

I contagi dilagano e automaticamente si è riaccesa l’attenzione su uno dei pochi programmi della televisione italiana che parla con cognizione di causa delle cifre che conteggiano malati, morti, guariti, indicando un credibile andamento delle curve. Ieri mercoledì 18 novembre dalle 18.00 alle 18.26 su SkyTg24 I Numeri della pandemia ha riscosso 204mila spettatori e l’1,3% di share, con in media tra le 17.00 e le 19.00, 176mila spettatori e 1,14% d share. Alla sera, invece, 206mila ma con lo 0,8% di share, ha invece seguito l’edizione delle news dalle 20.00 alle 20.50 della testata diretta da Giuseppe De Bellis al lordo dei break.

Tra le native digitali free in prima serata vince La5, col miglior titolo rosa

In prima serata su La5 il film Un principe per Natale con Viva Bianca e Kirk Barker ha avuto 771mila spettatori ed il 3%. su Rai4 Criminal ha avuto 564mila e 2,22%. Su Iris Mediterraneo ha avuto 457mila spettatori e 1,79%. Su Rai Movie Beata Ignoranza ha avuto 457mila spettatori e 1,73%. Su Tv8 X Factor 434mila e 2,1%. Su Cine34 Acqua e sapone ha avuto 306mila spettatori e 1,2%. Su Nove Riaccendiamo i fuochi a 300mila e 1,1%. Su Real Time Malati di pulito 272mila e 1%. Su 20 per Sucker Punch 241mila e 0,9%. Su Top Crime per Delitto sui Pirenei 204mila e 0,8%.

Le altre partite di giornata: Papi perde contro Corsi, cuochi a tutto spiano, Volpe male

In access senza Amadeus vince Corsi. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 720mila spettatori con 2,6%. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 649mila spettatori con il 2,3%. Su Rai4 Criminal Minds 339mila spettatori e 1,2%.

Al mattino su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 51mila spettatori con lo 0,8%. A mezzodì su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg ha raccolto 118mila spettatori con lo 0,8%. Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 191mila spettatori con l’1,3%. In preserale su Tv8 Cuochi d’Italia a 322mila e 1,3%. Su Nove Little Big Italy a 309mila e 1,4% In seconda serata. Su Tv8 Piacere Maisano 151mila e 2,3%, su Nove Fake-La fabbrica delle notizie 155mila e 0,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Viva Bianca e Kirk Barker in un momento di Un principe per Natale)