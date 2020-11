Ascolti tv analisi 18 novembre: l’Azzurro si abbina al rosa (Hunziker, Sciarelli, Rai2, La5). Palombelli male col mix Corona + Montezemolo

Bosnia-Italia a 6,7 milioni ed il 24,3%. Al fischio finale crescono All Together Now e Chi l’ha visto?, ma anche il film drammatico di Rai2, Resta con me, e anche La5 va forte con Una principessa per Natale. Il cocktail estremo di Speciale Stasera Italia non funziona e Purgatori si avvicina a Rete 4 parlando di mafia e potere.

Ascolti tv access: anche senza Amadeus e col calcio, Gruber stacca Moreno e Palombelli

Contava qualcosa, stavolta – la qualificazione alla fase finale della Nations League – la partita della nostra Nazionale di calcio, con Alberico Evani, detto Chicco, ancora in panchina al posto di Roberto Mancini (positivo al corona virus). Nella serata tv del 18 novembre c’era poi la stessa griglia di sette giorni prima: Michelle Hunziker su Canale5, Federica Sciarelli su Rai3, Andrea Purgatori su La7, nonché i film di Rai2 e Italia 1.

La graduatoria di prima serata. Sono sempre 6,7 milioni, in questa fase, che scelgono l’Italia, Hunziker stacca una tonica Sciarelli

In prima serata Bosnia–Italia, ben giocata dai nostri e vinta in scioltezza fuori casa per due a zero, ha avuto 6,7 milioni di spettatori ed il 24,3% sancendo la qualificazione della Nazionale alla final four italiana (covid permettendo a Milano e Torino) del prossimo anno con Francia, Spagna e Belgio. Pochi giorni fa Italia-Polonia, di domenica sera, vinta sempre dagli Azzurri per due a zero e solo un po’ meno decisiva, aveva fatto quasi uguale (6,6 milioni ed il 23,6%) e sette giorni prima l’amichevole Italia-Estonia 4,162 milioni di spettatori ed il 15,7%.

Complessivamente comunque, si può dire che Evani, grazie alle prodezze dei vari Insigne, Belotti, Berardi, Locatelli, ha fato molto meglio delle attese, tarando al ribasso le prestazioni di quasi tutte le altre reti con proposizione prevalentemente ‘maschile’.

Su Canale5 comunque All Together Now, con Michelle Hunziker che ora schiera oltre al ‘muro’ anche J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo nella giuria vip, ha limitato i danni. La trasmissione ha conseguito 3,072 milioni di spettatori ed il 14,4%; sette giorni prima, alle prese con Italia-Estonia, aveva ottenuto 3,289 milioni di spettatori ed il 16% di share (al battesimo aveva avuto 2,821 milioni di spettatori ed il 14,8% di share).

Sul podio, sostanzialmente stabile, si è confermata Rai Tre (Chi l’ha visto? a 2,2 milioni di spettatori e 9,9%), che ha preceduto il film rosa e ultra drammatico di Rai2 in prima tv (Resta con me) che ha portato a casa ben 2,081 milioni di spettatori e 8,1%, staccando la pellicola di Italia1 (Sherlock Holmes-Gioco di ombre a 1,231 milioni di spettatori e 5,4%).

Palombelli chiama Luca Montezemolo, Mauro Corona, Roberto D’Agostino ma cala lo stesso e Purgatori (focus sulla mafia) si avvicina

Un pirata ed un signore, cantava Julio Iglesias tanti anni fa. E ieri Barbara Palombelli ha provato a mettere questi ingredienti contrastanti nella sua ricetta snob. Il suo Speciale di prima serata è calato rispetto al precedente ma ha comunque battuto Andrea Purgatori (in leggero progresso). Su Rete 4 il prolungamento di Stasera Italia con Luca di Montezemolo, Mauro Corona, Maria Giovanna Maglie, Antonio Taiani, Roberto D’Agostino, Sabrina Scampini, Alba Parietti, Federico Rampini, ha totalizzato 770mila spettatori e 3,4% di share (886mila spettatori e 4,1% di share sette giorni prima). Mentre Atlantide, avendo come focus i rapporti tra la mafia ed il cosiddetto terzo livello, ha conquistato 727mila spettatori e il 3,1%. Che ci fosse spazio per una programmazione rosa ancora più tinte confetto lo dice comunque il successo de La5, che con il film Una principessa per Natale ha avuto 771mila spettatori ed il 3%.

In access questi gli equilibri. Col calcio Lilli perde un punto, bene Geppy e Un Posto al sole

Su Canale5 Striscia la Notizia a 4,2 milioni di spettatori con il 14,9%. Su Italia1 C.S.I. 1,247 milioni di spettatori con il 4,5%. Su Rai3 Che Succ3de? a 1,5 milioni di spettatori (5,6%) e Un Posto al Sole da 1,871 milioni di spettatori e 6,6%. Su La7 per Otto e Mezzo con Giuseppe Ippolito, Beppe Severgnini, Antonio Padellaro e Sofia Ventura tra gli ospiti di Lilli Gruber, 1,762 milioni e 6,2%. Su Rete4 Stasera Italia con Claudio Martelli, Giampiero Mughini, Francesco Lollobrigida, Federico D’incà tra gli ospiti a 1,3 milioni e 4,8% di share e 1,185 milioni e 4,2%. Su Rai2 Tg2 Post con Gennaro Arma, Lorenzo Guerini e Gennaro Sangiuliano tra gli ospiti di Manuela Moreno a 1,2 milioni e 4,3% di share.

Le altre partite di giornata: bene Insinna, Panicucci, Palombelli del mattino, Paradiso e Matano

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,449 milioni e 18,3% e 5,232 milioni e 23,1%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,6 milioni di spettatori e 14,1% e 4,095 milioni e 18,6%. Su Rai3 TGR 3,882 milioni di spettatori con il 16,4%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 12,7% e 17,2%; Storie Italiane al 14,9% e 13,1%. Su Canale5 Mattino Cinque al 18,4%, 17,2% e 14,5%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 2,8% Su Rai3 Agorà 8,3%, Mi Manda Rai3 5,8%. Su La7 Omnibus 3,4% e 3,6%, Coffee Break al 3,8%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici alla conduzione al 13,8% di share. Su Canale 5 Forum al 16%. Su Rai2 I fatti vostri 6,3% e 7,6%. Su Italia1 Sport Mediaset a 5,7%. Su Rai3 Elisir a 6,6%, Quante Storie 6%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,8%, nella prima parte e 1,8% nella seconda parte, La Signora in Giallo 4%. Su La7 L’Aria che Tira a 5% nella prima parte e 4,1% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 12,4%; Paradiso delle Signore 18,4%. La vita in diretta 15,5%. Su Canale5 Beautiful 18,1%, Una Vita 16,9% di share, Uomini e Donne 22,4%, GFVIP al 19,4%, Il Segreto al 16,5%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 14,1% nella prima parte, 13,4% nella seconda parte e 11,7% nella terza parte corta.

Su Rai2 Ore 14 2,5%, Detto Fatto 3,3%, Italia-Svezia U21 4,7%. Su Italia1 I Simpson 6,2% nel primo episodio, 6,7% nel secondo episodio e 6,3% nel terzo episodio. Su Rai3 Geo a 7,8% e 12,6% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5%. Su La7 Tagadà 3,3% e 3,2%.

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta 10,5% di share. Su Canale 5 Tg5 10,2%. Su Rai2 Restart 3,2%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 8,1%.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,434 milioni e 24,8%; Tg5 a 5,223 milioni e 19,8%; TgLa7 1,588 milioni e 6%.

