Ascolti tv 18 novembre 2020: una super Nazionale batte Hunziker e Sciarelli

Bosnia Erzegovina-Italia 24,33%, All Together Now 14,43% e Chi l’ha visto? 9,86%

Grande prestazione della Nazionale di calcio che ha chiuso la settimana di partite con tre vittorie e che ieri contro la Bosnia Erzigovina ha vinto 2 a 0 guadagnandosi l’accesso alle final four di Nations Legaue in programma a ottobre 2021. Gli azzurri di Roberto Mancini su Rai1 hanno registrato il 24,33% di share media con 6,699 milioni di tifosi collegati, mentre settimana scorsa nell’amichevole contro l’Estonia aveva raccolto il 15,72% e 4,1 milioni.

Seconda posizione per All Together Now su Canale5 con il 14,43% e 3,072 milioni di telespettatori. Sette giorni fa il talent show con Michelle Hunziker e J-Ax aveva portato a casa il 15,97% e 3,289 milioni.

Medaglia di bronzo per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 9,86% e 2,213 milioni di contatti. Mercoledì scorso il programma di Federica Sciarelli aveva fatto il 10,49% e 2,252 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

La classifica prosegue con il film Resta con me su Rai2 all’8,07% e 2,081 milioni, poi la pellicola Sherlock Holmes – Giochi di ombre su Italia1 al 5,42% e 1,231 milioni e Stasera Italia: speciale su Rete4 al 3,39% e 770 mila.

Chiudono la classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera, mercoledì 18 novembre 2020, Atlantide su La7 al 3,07% e 727 mila spettatori, poi X Factor 2020 su Tv8 al 2,1% e 434 mila e L’Assedio sul Nove all’1,1% e 300 mila contatti.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,12%, mentre Caduta libera su Canale5 al 18,6%.

Guess my age su Tv8 al 2,3% e 649 mila, mentre Deal with it sul Nove 2,58% e 720 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Bosnia Erzigovina-Italia)