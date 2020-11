Ascolti tv 17 novembre digital e pay: Una coppia ‘sola’ regge e Real Time fa il botto battendo il calcio di 20 e Iris

Su SkyUno Antonino Chef Academy 115mila spettatori di flusso e 0,4%. Tra le native digitali free in prime time: su Real Time il finale di Matrimonio a prima vista a 1,026 milioni di spettatori e 3,7%. Su 20 Spagna-Germania a 880mila e 3,2%. Su Iris Don Camillo a 686mila e 2,66%. Su Rai4 The Hateful Eight 420mila spettatori e 1,9%.

Non c’era il calcio della Champions League, ma quello della Nations League e per le tematiche tv all-news è tornata alta l’attenzione sui numeri del contagio e dei morti martedì 17 novembre. Tra le generaliste stavolta ha vinto L’Orologio del diavolo su Rai1, a quota 5,070 milioni con il 20,8% con il finale della prima stagione. Ma il fenomeno di serata è stato ancora una volta Il Collegio, capace di concentrare tanti giovani su Rai2 e battere Canale 5 e Le Iene.

A Matrimonio a prima vista Andrea rimane con Nicole (ma poi si è messo con Sitara). Le Furie Rosse travolgono i tedeschi

A proposito di finali di stagione, ieri ha fatto il botto l’ultima puntata di Matrimonio a prima vista su Real Time, con una sola coppia che ha resistito. Va registrato che nel frattempo, a quanto pare, le cose sono ulteriormente cambiate. Fino alla puntata di ieri, in sostanza Nicole e Andrea si sono confermati l’amore, ma poi a quanto pare si sono lasciati e lui si è messo con Sitara, altra moglie del programma test.

Ha fatto benissimo, inoltre, su 20, la vittoria per sei a zero della Spagna sulla Germania in Nations League che ha promosso gli iberici al turno successivo. Su SkyUno, comunque, ieri Antonino Chef Academy ha ottenuto 115mila spettatori di flusso e 0,4% di share.

Tra le native digitali free, ieri questi gli ascolti in prime time: vince Real Time davanti ad una forte 20 con la Nations League, Iris e Rai4

In prima serata su Real time Matrimonio a prima vista 1,026 milioni di spettatori e 3,7%. Su 20 Spagna-Germania a 880mila e 3,2%. Su Iris Don Camillo a 686mila e 2,66%. Su Rai4 The Hateful Eight 420mila spettatori e 1,9%. Su Nove Fuori in sessanta secondi 374mila e 1,5%. Su Cine34 Bianco Rosso e Verdone 349mila e 1,3%. Su Tv8 Domeniche da Tiffany a 299mila e 1,2%. Su Rai Premium Raid a 278mila spettatori e 1,06%. Su Rai Movie Troppo Forte 270mila spettatori e l’1,01%. Su TopCrime Chicago PD 200mila spettatori e 0,7%. Su Rai5 Quello che so di lei 196mila e 0,7%; su La5 GF Vip 141mila spettatori e 0,8%. Su RaiYOYO PJ Mask 135mila spettatori e 0,5%.

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 669mila spettatori e 2,4%. Su Tv8 Guess my age a 657mila e 2,3%. Su Rai4 Criminal Minds a 437mila e 1,6%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 374mila spettatori con l’1,5%.

La mattina su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 49mila spettatori e 0,7%. Ogni Mattina dopo il tg 106mila e 0,6%.

Al pomeriggio su Tv8 Un vicino pericoloso 301mila spettatori e 2%; La tradizione del Natale 350mila spettatori e 2,7%; Vite da Copertina 216mila spettatori con l’1,4%.

In seconda serata su Nove The Call 167mila spettatori e 1,8%. Su Tv8 Ricordi di Natale 152mila e 1,2%. Su Rai4 Wonderland 107mila e 1,3%.

