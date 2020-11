Ascolti tv 17 novembre 2020: Fiorello ancora in vetta. Il collegio batte Canale5

Gli orologi del diavolo 20,81%, Il collegio 10,61% e Ma cosa ci dice il cervello 9,89%

Il doppio appuntamento di fila su Rai1 non penalizza Gli orologi del diavolo che ieri sera ha vinto la gara degli ascolti tv delle reti generaliste, registrando il 20,81% di share media con 5,069 milioni di telespettatori. Lunedì la fiction con Beppe Fiorello aveva raccolto il 19,52 e 4,784 milioni, mentre martedì scorso il 202,20% e 4,799 milioni.

Ancora molto bene l’appuntamento con Il collegio su Rai2, che ha portato a casa il 10,61% e 2,559 milioni di contatti. Sette giorni fa il docu-reality aveva fatto il 10,55% e 2,476 milioni.

Terza posizione per il film Ma cosa ci dice il cervello su Canale5 al 9,89% e 2,311 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa la stessa rete aveva fatto il 7,99% e 1,899 milioni con la pellicola Se son rose…

Ascolti tv delle altre reti

Sotto il podio si piazza Le Iene su Italia1 con l’8,69% e 1,613 milioni, poi diMartedì su La7 con il 5,59% e 1,336 milioni e #Cartabianca su Rai3 con il 4,13% e 975 mila contatti.

Chiudono Fuori dal coro su Rete4 con il 4,85% e 972 mila spettatori, poi il film Fuori in 60 secondi sul Nove all’1,5% e 373 mila e Domeniche da Tiffany su Tv8 all’1,2% e 299 mila.

Su Real Time il finale di stagione di Matrimonio a prima vista al 3,7% e 1 milione d’italiani collegati, mentre su SkyUno Antonino Chef Academy allo 0,4% e 134 mila. Sul 20 la Nations League ha registrato il 3% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,14%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19,5%. Amici di Maria De Filippi su Italia1 al 3,3% e 700 mila.

Guess my age su Tv8 al 2,3% e 657 mila, mentre Deal with it sul Nove 2,4% e 669 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Gli orologi del diavolo)