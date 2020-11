Ascolti tv 16 novembre digital e pay: Totti insegue Zalone e sfiora il 3% nel Lazio. Gomorra vince tra le free

Ascolti: senza calcio giocato, ma con il divo romano del football si sveglia la proposta cine della pay

Non c’era calcio, per lo meno non quello con le squadre che contano e spostano gli ascolti. Ma tanto football giocato si è visto apprezzando il docu su un eroe certamente amato da Eupalla. Al lunedì nella prima serata del 16 novembre a occupare tante collocazioni strategiche sulla pay, tra i canali di cinema ma anche dello sport di Sky, c’è stato Francesco Totti. Così ieri su SkyCinema e SkySport SerieA, on demand e primissime Mi chiamo Francesco Totti, riuscito docufilm diretto da Alex Infascelli, ha ottenuto 492mila spettatori complessivi e l’1,1% di share. Sette giorni prima Tolo Tolo aveva conseguito ben 711mila spettatori complessivi e l’1,4% di share (389mila spettatori di flusso); due settimane prima Le Mans ’66 La grande sfida aveva ottenuto 234mila spettatori cumulati (151mila spettatori di flusso e lo 0,6%). Da registrare come nel Lazio lo share del film di Infascelli abbia sfiorato il 3%, portando a casa poco o nulla, invece, in Calabria. Inutile dire che il prodotto ha tante possibilità di agganciare nuovo pubblico con l’ascolto differito e rincorrere così i numeri della prestazione di Checco Zalone.

Il film di Sky ha sottratto un numero limitato di spettatori alle generaliste, ma in un contesto in cui il bacino di pubblico della tv è continuato a salire; ieri ha vinto Gli Orologi del diavolo che con 4,8 milioni di spettatori circa e il 19,5% di share si è lasciato dietro il GfVip su Canale 5 a 3,5 milioni circa e 19,7%, con un Report da record sulla terza rete a 3,450 milioni e 13,3%. E’ in questo contesto che vanno pesate le prestazioni delle emittenti native digitali free.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Gomorra

In prima serata su Tv8 Gomorra4 ha conquistato 680mila spettatori con il 2,6%. Su Nove Superfantagenio ha conseguito 443mila spettatori e 1,74%. Su La5 Rosamunde Pilcher 383mila spettatori e 1,5%. Su Real Time Vite al Limite ha conquistato 362mila spettatori e 1,34%. su Iris Baaria a 341mila e 1,5%, su Rai Movie Il Duello a 330mila spettatori e 1,23%. Su Cine34 Un sacco bello 264mila e 1,34%, su 20 Mondo perduto Jurassic park a 255mila spettatori con 1,03%. Su Rai4 Il trono di spade a 235mila spettatori con 0,9%. Su TopCrime Csi New York 230mila spettatori e 0,81%. Su Rai Premium Tale e quale show 208mila spettatori e 0,88%. Su Rai5 Nessun Dorma raccoglie 68mila spettatori e lo 0,2%.

Nella altre fasce: Papi batte Corsi, male Volpe

In access Su Tv8 Guess my age a 710mila e 2,5%, su Nove Deal with it ha raccolto 652mila spettatori e 2,3%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 397mila spettatori con l’1,6%.

La mattina. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 58mila spettatori e 0,6%. Ogni Mattina dopo il tg 142mila e 0,9%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 227mila spettatori e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Mi chiamo Francesco Totti)