Ascolti tv 15 novembre digital e pay: la F1 incorona Hamilton con il 6,2% su Sky e l’8,5% su Tv8. Boom Masterchef

Formula Uno e Motomondiale in primo piano sulla pay e su Tv8. Tra le native digitali free in prime time: su Tv8 Masterchef 703mila e 3,35%. Su Nove Sirene a 573mila e 2,2%. Su La5 Non sono pronta per Natale 543mila e 2%. Su Rai4 The perfect guy 455mila e 1,72%. Su Rai Movie Arrivano i prof 436mila e 1,63%.

Ascolti Motomondiale free: su Tv8 in differita la gara di Moto3 a 870 spettatori e 4,6%, quella di Moto2 a 865mila spettatori e 5%, MotoGP a 1,282 milioni e 6,3%.

Giornata ricca di sport in tv in day time, domenica 18 novembre, con la Formula Uno live dalla mattina su Sky e poi in differita su Tv8 da poco prima dell’ora di pranzo con Lewis Hamilton che ha vinto l’ennesimo titolo piloti; e con la MotoGP (gara vinta da Franco Morbidelli, mondiale andato alla Suzuky di Joan Mir) trasmessa in diretta dalla pay alle 14.00 e in differita su Tv8 alle 17.40. In tema moto, sono andate forte anche la Moto2 e la Moto3, dove gli italiani sono stati protagonisti. Ma vediamo l’esito della gara regina del Motomondiale sulla pay: la MotoGp della Comunità Valenciana alle 14.00 ha conquistato 912mila spettatori e il 4,6%. A trainare questo risultato è stata la Formula Uno con Il Gp della Turchia in onda alle 11.10 che ha conseguito 874mila spettatori e il 6,2%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Vince il talent culinario

In prima serata su Tv8 Masterchef 703mila e 3,35%. Su Nove Sirene a 573mila spettatori e 2,2%. Su La5 Non sono pronta per Natale a 543mila e 2%. Su Rai4 The perfect guy 455mila e 1,72%. Su Rai Movie Arrivano i prof 436mila e 1,63%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 392mila e 1,4%. Su RaiPremium Non è mai troppo tardi 383mila spettatori e 1,5%. Su Cine34 Il paradiso all’improvviso 375mila spettatori e 1,43%. Su 20 Mercenary for justice a 297mila e 1,16%. Su Iris Ladri di biciclette 286mila e 1,1%. Su Top Crime Csi a 183mila e 0,64%. Su La7d Grey’s Anatomy a 127mila e 0,45%.

A mezzodì su Tv8 il Gran Premio di F1 di Turchia in differita a 1,626 milioni di spettatori e 8,6%.

Nel pomeriggio su Tv8 in differita la gara di Moto3 è 870 spettatori e 4,6%, quella di Moto2 a 865mila spettatori e 5% e quella di MotoGP a 1,282 milioni e 6,3%.

In preserale su Nove Cambio Moglie 294mila spettatori e 1,2%. Su Tv8 Piacere Maisano 204mila spettatori e 0,8%.

In access su Tv8 4 Ristoranti è stato seguito da 669mila spettatori con il 2,3%. Sul Nove Little Big Italy ha avuto 433mila spettatori con l’1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento della F1 con Lewis Hamilton vincente)