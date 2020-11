Arriva Pluto TV, la piattaforma streaming… gratis!

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: niente nomi utenti o altre password da ricordare. E un centinaio di canali verticali: Pluto Cinema, Pluto Serie Tv, Pluto Cucina etc. “Stiamo stringendo accordi di partnership con i fornitori di contenuti che ci daranno accesso a parti sostanziose delle loro library che noi re-impacchettiamo per temi. E questi stessi temi sono quelli che offriremo a investitori pubblicitari interessati a far comparire i loro spot accostati a determinati argomenti”, racconta Jaime Ondarza, responsabile per l’area Mediterraneo di Viacom CBS.

Per ViacomCbs in Italia lo streaming raddoppia

La Repubblica – Affari&Finanza, pagina 30, di Stefano Carli.

Ascolti tv in ulteriore aumento tra le famiglie sempre più confinate in casa, ma è lo streaming a far crescere il mercato anche se il digitale terrestre in Italia tiene ancor abbastanza come ascolti, meno come fatturato pubblicitario. E se il mercato è lo streaming ecco che arrivano anche nuove offerte e le prime diversificazioni. ViacomCbs ha infatti appena lanciato in Spagna la piattaforma Pluto Tv, un’offerta streaming senza abbonamento, anzi senza nemmeno registrazione, e con un modello di business basato sulla sola pubblicità. Partito ovviamente negli Usa, Pluto è stato lanciato in Europa prima in Germania, ora in Spagna e arriverà in Italia nei prossimi mesi. E sarà seguito, quasi certamente entro la fine del prossimo anno, o al massimo nei primi mesi del 2022, dalla seconda piattaforma, quella pay, che arriverà sul mercato con il marchio Paramount+.

Pluto Tv è quindi il primo frutto del riassetto del gruppo che da meno di un anno è tornato a riunire sotto un’unica insegna le due componenti originarie. Viacom e Cbs, entrambe controllate dalla holding National Amusements della famiglia Redstone. Un’unione che non poteva essere procrastinata rinunciando alle sinergie che ha subito infatti prodotto. A partire dall’unificazione delle due diverse piattaforme di streaming, Paramount e ShowTime. E poi dalla riorganizzazione del gruppo in hub, originariamente tre, Americhe, Uk e Oceania, Emea, ossia Europa, Medio Oriente e Africa, da cui lo scorso giugno si è però staccata una nuova entità. South Hub, che comprende in pratica l’intero Mediterraneo: Francia, Spagna, Italia, Grecia, Turchia e Medio Oriente.

Un nuovo manager

A capo di South Hub è arrivato Jaime Ondarza manager Italiano con una carriera nel settore media costruita in Warner Media, dove è stato managing director per South Europe e Africa, posizione da cui ha fondato e lanciato il progetto Boing, il canale per bambini del digitale terrestre gestito in joint venture da Warner Media e da Mediaset. Da numero uno di South Hub Ondarza gestisce oggi la distribuzione di contenuti per un bacino potenziale di 310 milioni di famiglie, con 64 canali, 23 siti web e oltre 90 account sui social network.

In Italia ViacomCbs è presente sia sul digitale terrestre, con i canali Paramount, Spike, Vh1 e Super!, sia sulla piattaforma Sky, dove oltre a questi stessi canali ce ne sono altri in esclusiva via satellite, come Nickelodeon, Comedy Central oltre che con lo storico marchio Mtv. È il sesto network sul mercato italiano, alle spalle di Rai, Mediaset, Sky, Discovery e La7, con uno share complessivo del 2,1%, in crescita del 9% sull’anno precedente.

(Nella foto Pluto Tv)