Ascolti Tv 14 novembre: De Filippi e Scotti (in remoto a metà) battono Carlucci. Gramellini e Tozzi come Biancaneve. Bene Amici in day time

Ascolti generalisti da Lockdown sempre più completo ed esteso nella serata. Su Canale 5 Tu si que vales a 5,458 milioni ed il 26,2%. Su Rai1 Ballando con le stelle a 4,234 milioni e 20,1%.