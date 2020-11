Ascolti tv 13 novembre: Tale e quale cresce con Conti in remoto e batte Signorini che perde un punto. Crozza boom, poi Giacobbo, Nuzzi e Zoro

Contagio in corsa anche negli studi e tv flessibile e resiliente venerdì 13 novembre, con Carlo Conti, di nuovo alla conduzione in remoto, dopo che la settimana prima era stato sostituito dai suoi giurati nella guida di Tale quale show versione Torneo. Alfonso Signorini e il Grande Fratello hanno ospitato Selvaggia Roma (ora negativa al tampone) e Giacomo Urtis come nuovi membri della casa di reclusione dei vip, e poi c’è stato il solito confronto tra Maurizio Crozza, Diego Bianchi, Roberto Giacobbo, Gianluigi Nuzzi, vinto ancora nettamente da Nove. Ancora flop, inoltre, ha fatto il nuovo talk territoriale di Rai3.

Ecco la graduatoria in termini di ascolti

Su Rai1 Tale e quale show-Il Torneo, con Carlo Conti che ha condotto da casa il programma, ha conquistato 4,187 milioni e 18,7% (3,969 milioni di spettatori con il 17,6% di share sette giorni prima).

Su Canale 5 la nuova puntata di Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini alla conduzione, Pupo e Antonella Elia opinionisti, ha avuto 3,150 milioni ed il 17,7% (3,188 milioni di spettatori con il 18,7% di share sette giorni prima).

Su Nove la nuova puntata di Fratelli di Crozza a 1,777 milioni e 6,7% di share (a 1,580 milioni e 6,2% di share sette giorni prima).

Su Rai2 Ncis 1,661 milioni e 5,9%; per Rookie 1,273 milioni e 5% di share.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine con Roberto Giacobbo alla conduzione ha avuto il riscontro di 1,253 milioni di spettatori e 5,9% (venerdì scorso a 1,181 milioni spettatori e 5,6%).

Su Rete4 Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alle prese con tanti casi drammatici, ha totalizzato 1,199 milioni di spettatori con il 5,9% di share (1,107 milioni di spettatori con il 5,5% di share sette giorni prima).

Su La7 Propaganda Live, con Diego Bianchi alla conduzione, ha portato a casa 1,057 milioni di spettatori con uno share del 5,3% (1,133 milioni di spettatori con uno share del 5,7% sette giorni prima).

Su Real Time Bake off Italia a 901mila e 3,4%.

Su Rai3 il nuovo talk territoriale Titolo Quinto ha raccolto solo 684mila e 3% (496mila spettatori e il 2,2% sette giorni prima).