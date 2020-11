Ascolti tv 12 novembre digital e pay: X Factor supera un 1 milione con i LPOM. Fuori Santi col 5,3% ed Emma soffre

Ascolti tv X Factor: permanenza al 54%; Santi fuori, salvo Blue Felix

Musica, calcio della Nations League su 20, super fiction, talk molto agguerriti nel menù della tv di giovedì 12 novembre. Luca Argentero si è confermato al 28% con una sola puntata di Doc, con Rai1 che voleva trainare così anche la nuova puntata di AmaSanremo, il talent che serve a scegliere i giovani per la rassegna canora. La proposta di Rai1, in parziale rotta di collisione il Live su SkyUno con X Factor, non ha però torto un capello allo show che anche ieri ha avuto alla conduzione Daniela Collu al posto dell’ammalato Alessandro Cattelan.

Su SkyUno X Factor ha riscosso complessivamente 903 mila spettatori (875mila di flusso) con il 3,65%, in crescita per ascolti ma in calo di un decimale rispetto a sette giorni prima per share, in un contesto di penetrazione del mezzo più ampia. Il programma ha fatto un picco da oltre 1 milione alle 22.07, mantenendo una permanenza del 54%. La puntata si è conclusa con uno spareggio fratricida: Santi ha dovuto abbandonare la gara dopo il ballottaggio con il collega Blue Phelix, anche lui della squadra di Emma (share al 5,27%). Inoltre in nottata su SkyUno Hot Factor ha raccolto 406mila spettatori e il 3,2%

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8 su Rai Movie. Bene Cambio moglie

In prima serata su Tv8 Innocenti bugie 467mila spettatori e 1,92% di share. Su RaiMovie Attacco al potere a 465mila e 1,8%. Su Nove Cambio Moglie a 438mila e 1,6%. Su Iris Nassirya a 349mila e 2,11%. Su Rai4 Elementary a 315mila e 1,11%. Su 20 Serbia-Scozia 292mila e 1,13%. Su Cine34 Asso 285mila spettatori con 1,1%. Su La5 La rivolta delle ex a 275mila e 1,1%. Su Rai Premium Katie Fforde 217mila spettatori con 0,82%. Su Real Time Ok è la casa giusta a 196mila e 0,7% (262mila e 1% con RealTime +1 e HGTV). Su TopCrime Lincoln Rhyme a 163mila e 0,57%. Su Rai5 Muti e McGill 110mila e 0,4%.

In access su Nove Deal With It – Stai al Gioco 663mila spettatori con 2,4%. Su Tv8 Guess my age 620mila e 2,2%. Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia a 347mila spettatori e 1,4%. Al mattino su TV8 Ogni Mattina 47mila spettatori e 0,7% e Ogni Mattina Prima del Tg 120mila e 0,8%.

Al pomeriggio su Tv8 La baia della paura a 325mila e 2,2%; Baci sotto il vischio a 365mila e 2,9%; Vite da copertina a 172mila e 1,2%. In seconda serata su Nove Cambio moglie a 276mila e 1,6%, Su Rai4 il documentario World Greatest Wonders: Lost Cities 145mila e 1,2%; su Tv8 First Kill a 123mila e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di X Factor)