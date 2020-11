Ascolti tv analisi 12 novembre: Doc fa rosicare Fiorellino, ma poi Potter e Le Iene sorpassano Amadeus. Del Debbio batte Formigli

Dopo la puntata corta di Argentero (stabile), Rai1 con AmaSanremo è calato al 9,6%. Canale 5 è corsa ai ripari in una doppia maniera: allungando Striscia (che ieri ha attaccato Franco Di Mare) e programmando Harry Potter, confermatosi tra i best title for Lockdown. Sul podio tranquille Le Iene. Cresce il contagio, niente calcio, e salgono le prestazioni di Dritto e Rovescio e Piazzapulita.

Ascolti, altre opzioni: bene anche il terzo live di X Factor, con Daniela Collu contro AmaSanremo. In access stravince Otto e Mezzo con Ranieri Guerra ospite chiave; cala Moreno con Bagnai

Rosicamento inutile. Se la nuova fiction di Beppe Fiorello non raggiunge i risultati di quella di Luca Argentero non dipende soltanto dall’impegno o dalla qualità intrinseca dei due prodotti. Ma, molto più semplicemente, dalla più forte aderenza di Doc al clima sociale attuale. Fiorellino ha sbagliato ed è stato inelegante a fare polemica su twitter con Argentero. Ma certamente la cosa non ha nociuto alla trasmissione dell’ammiraglia pubblica. Ieri – giovedì 12 novembre – la storia che ha anche Matilde Gioli tra i protagonisti si è proposta di nuovo con un solo episodio, che ha avuto 7,640 milioni di spettatori ed il 28% di share; sette giorni prima Doc aveva conquistato 7,677 milioni di spettatori ed il 28,3% e due settimane prima il bilancio era stato di 7,5 milioni ed il 28,3% di share. Il nocciolo duro e largo di fedeli del medico, tiene quindi molto bene. Dopo Argentero, inutilmente ben trainato, AmaSanremo, con Amadeus e Riccardo Rossi a selezionare i talenti per il prossimo Festival di Sanremo, è calato a 1,9 milioni e 9,6% cedendo la leadership della serata a Cologno.

Rai1 quindi stavolta non ha travolto Canale 5: Striscia si è allungata fino alle 21.45 circa e poi c’è stata la saga di Harry Potter, che – a proposito di prodotti adatti al clima sociale – aveva ben dimostrato la sua forza nel primo Lockdown primaverile: su Canale5, ieri Harry Potter e la Pietra Filosofale ha ottenuto 2,476 milioni di spettatori ed il 13,1% di share, superando il 15% di share con la seconda parte; il prolungamento del film si è confrontato con Amadeus e, soprattutto, con Italia 1. Ieri, comunque, senza calcio in onda, sono cresciute poco le prestazioni de Le Iene, sul podio con 1,779 milioni di spettatori e il 10% con tanto Covid e scherzi vari nel menù di puntata (sette giorni prima a 1,785 milioni di spettatori e 9,9%).

Del Debbio e Formigli in crescita senza grandi ospiti

Tanti temi incandescenti sul piatto, gli appuntamenti con l’informazione non hanno fatto il botto ma sono cresciuti di un po’: su Rete4 Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio alla conduzione ha puntato su Maurizio Gasparri, Maurizio Belpietro, Antonio Maria Rinaldi, Simona Malpezzi, Sara Manfuso, Gaetano Pedullà, Giuseppe Cruciani, Piero Chiambretti, Melania Rizzoli, Karima Moual, Luigi Amicone, Monica Lee, Alessandro Morelli. La trasmissione così conformata ha conquistato 1,330 milioni di spettatori e il 6,9% di share, mentre sette giorni prima aveva avuto 1,181 milioni di spettatori e il 6,2% di share.

Su La7 Piazzapulita ha ospitato invece Andrea Crisanti, Fabrizio Pregliasco, Walter Ricciardi, Gad Lerner, Tito Boeri, Giovanni Toti, Federico Rampini, Antonio Padellaro, Annalisa Cuzzocrea, Egle Possetti, Francesca Nava, Paolo Becchi, Elena Cattaneo. Così attrezzato Corrado Formigli ha riscosso 1,3 milioni di spettatori e 5,6%, con la coda a 511mila e 5,77%; sette giorni prima aveva ottenuto 1,161 milioni di spettatori e il 5,1%, con la coda del programma a 476mila spettatori e 6,2%.

In coda alla graduatoria, il terzo Live di X Factor su SkyUno ha riscosso 902 mila spettatori complessivi con il 3,65%, con la pellicola Stronger della terza rete a 899mila spettatori ed il 3,6% e i telefilm di Rai2 (FBI 859mila spettatori e il 3%, 9-1-1 a 756mila e 3,5%) che gli hanno corso affiancati.

Le altre partite di giornata. Cucciari cresce ancora, Scotti va forte da malato, Panicucci e Palombelli dominano la mattina, al pomeriggio bene Paradiso e Matano

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,481 milioni ed il 19,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 5,011 milioni di spettatori e 17,7%. Su Rai3 Che Succ3de? a 1,680 milioni di spettatori e 6,1%, Un Posto al Sole 1,9 milioni di spettatori con il 6,8%. Su Italia1 Csi ha attratto 1,225 milioni di spettatori con il 4,4%. Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber alla conduzione, ha avuto 2,179 milioni di spettatori e il 7,7%. Su Rete4 Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione, ha totalizzato 1,557 milioni di spettatori e il 5,6% di share e poi 1,431 milioni e il 5% con la seconda parte. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione, ha avuto 1,045 milioni di spettatori e il 3,7% di share.

Nel preserale su Rai 1 L’eredità a 3,5 milioni e 18,5% e 5,060 milioni e 22%. Su Canale 5 Caduta Libera a 2,855 milioni di spettatori e 15,5% e 4,4 milioni e 19,6%. Su Rai3 TGR 3,955 milioni di spettatori con il 16,5%.

Al mattino su Rai1Uno Mattina 15,4% e poi Storie Italiane 16,3% e 14,3%. Su Canale5 Mattino Cinque al 17,8% e 18,4% e 15,3%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3%. Su Rai3 Agorà 9,3%, Mi Manda Rai3 6,7%. Su La7 Omnibus 4,1% e 3,5%, Coffee Break al 4%.

A mezzodì su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno al 12,9%, su Canale 5 Forum al 16,7%. Su Rai2 I fatti vostri 5,6% e 7,1%. Su Italia1 Sport Mediaset a 5,5%. Su Rai3 Elisir 7%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 1,9% e 1,9%, La Signora in Giallo 3,9%. Su La7 L’Aria che Tira a 5,3% nella prima parte e 3,9% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno al 12,1%; Paradiso delle Signore 17,1%. La vita in diretta 16,3%. Su Canale5 Beautiful 17,7%, Una Vita 17,3% di share, Uomini e Donne 22,7%, GFVIP al 19%, Il Segreto al 15,8%, Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque ha inanellato 14,4% nella prima parte, 15% nella seconda parte e 12,4% nella terza parte corta. Su Rai2 Islanda-Italia Under 21 al 2,9% e Detto Fatto 2,5% e 3,9%. Su Rai3 Geo a 8% e 12,5% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,7%. Su La7 Tagadà 3,6% e 3,7%.

In seconda serata su Rai1 Ama Sanremo 9,6%, Porta a Porta 8,5% di share. Su Canale 5 X Style 9,2%. Su Rai2 Più o Meno 1,5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 3,5%. Su Italia1 Miracle Workers: Dark Ages 10,1%. Su Rete 4 La bisbetica domata 3,4% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,4 milioni e 24,4%; Tg5 a 5,5 milioni e 20,8%; TgLa7 1,576 milioni e 5,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento clou di DOC )