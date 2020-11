Ascolti tv 12 novembre 2020: Argentero ancora al top straccia Harry Potter

Ieri, giovedì 12 novembre 2020, la fiction di Rai1 non ha rivali. Canale5 e Italia1 si difendono come possono. “X Factor” al 3,7%.

Doc – Nelle tue mani 27,96%, Harry Potter e la pietra filosofale 13,09% e Le Iene 9,98%

Nonostante i battibecchi con Beppe Fiorello, la fiction Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero ogni settimana registra ascolti pazzeschi e così ieri sera su Rai1 ha portato a casa il 27,96% di share media con 7,640 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la serie aveva raccolto il 28,3% e 7,667 milioni.

Dietro si è piazzata la replica del film Harry Potter e la pietra filosofale su Canale5 con il 13,09% e 2,476 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva fatto l’8,9% e 1,8 milioni con il quiz game Chi vuol essere milionario?.

Medaglia di bronzo per Le Iene su Italia1 con il 9,98% e 1,779 milioni di contatti. Anche giovedì scorso il programma aveva registrato più o meno gli stessi ascolti: 9,9% e 1,785 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Giù dal podio si piazza Rete4 con Diritto e rovescio al 6,94% e 1,330 milioni, poi Piazzapulita su La7 al 5,64% e 1,301 milioni e Stronger su Rai3 al 3,62% e 899 mila spettatori.

La classifica si chiude con la serie FBI su Rai2 al 3,01% e 859 mila contatti, poi il film Innocenti bugie su Tv8 all’1,9% e 451 mila e Cambio moglie sul Nove all’1,6% e 438 mila.

Su SkyUno il terzo live di X Factor 2020 ha registrato il 3,7% di share media con 901 mila spettatori cumulati, in crescita rispetto all’anno scorso e in linea con sette giorni fa.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19,6%.

Guess my age su Tv8 al 2,2% e 620 mila, mentre Deal with it sul Nove 2,4% e 663 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto DOC – Nelle tue mani)